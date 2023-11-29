Ana Araujo revela detalles sobre la salud mental de Pablo Lyle

En un instante las vidas de Pablo Lyle y Ana Araujo dieron un vuelco de 180 grados, ya que actualmente el actor se encuentra en prisión por el homicidio imprudencial de Juan Ricardo Hernández, mientras que la joven se encuentra rehaciendo su vida y sacando adelante a sus hijos.

Pablo Lyle fue sentenciado a 5 años en prisión, 8 en libertad condicional y 100 horas de trabajado comunitario, por lo que su panorama luce poco alentador, a pesar de ello, Ana Araujo sigue demostrando el inmenso cariño que siente por el que fuera su pareja y padre de sus hijos.

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Repasamos los hechos del caso de Pablo Lyle en el Juicio espectacular.

Ana Araujo recientemente visitó a Pablo Lyle junto a sus hijos en el centro penitenciario donde se encuentra recluido. A su regreso a México, la emprendedora reveló algunos detalles sobre el actor, entre ellos su estado de salud, esto tras los rumores de que la está pasando mal en prisión.

¿Cómo está Pablo Lyle? Ana Araujo fue abordada por los medios de comunicación a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y, aunque trató de evitar a toda costa a los reporteros, finalmente se tomó unos minutos.

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Cuando se dirigía al vehículo que la transportaría a ella y a sus hijos, Araujo confirmó su reciente visita a Pablo Lyle y aseguró que no hay motivos para preocuparse por la salud del actor, fue así como desmintió categóricamente los rumores de que estaba sufriendo depresión y atravesando por problemas de salud.

“Pablo está bien, venimos de verlo, así que vienen contentos de ver a su papá…”, declaró a los medios Ana Araujo, quien se mantuvo hermética y aseguró que “todo está en orden, gracias a Dios… No, para nada (está enfermo), él está bien, él está muy bien de su mente, de su salud, de todo. Lo vimos muy bien…”.

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Ana Araujo reitera su apoyo a Pablo Lyle

Mientras el actor se encuentra cumpliendo su sentencia, Ana Araujo está trabajando arduamente para sacar adelante a sus hijos, pero también se dio una nueva oportunidad en el amor con su nueva pareja Marco Lavín, de quien al parecer está muy enamorada.

No obstante, este no es impedimento para que la joven le demuestre su apoyo al actor, pues tiene muy presente el cariño hacia el padre de sus hijos. “Él sabe que yo voy a estar ahí con él y con los niños y lo que necesite, somos equipo siempre”.