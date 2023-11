Ana Araujo les envía contundente mensaje a los detractores de su nueva relación

Después de que Pablo Lyle fuera sentenciado a 5 años de cárcel, 8 en libertad condicional y 100 horas de trabajo comunitario por el delito de homicidio imprudencial, la vida de Ana Araujo no ha sido fácil; sin embargo, la joven ha decidido darse una nueva oportunidad en el amor y hace días mostró lo enamorada que está de su nuevo galán.

Mientras Pablo Lyle se encuentra en prisión cumpliendo su sentencia, Ana Araujo se encuentra trabajando arduamente para sacar a sus hijos adelante, pero también se da tiempo para sanar su corazón.

¿Ana Araujo está muy enamorada de su nuevo novio? Hace unos meses, Ana Araujo sorprendió a propios y a extraños al mostrar en redes sociales a su nueva pareja, se trata de Marco Lavín, quien es fotógrafo y estilista.





Recientemente, Ana Araujo compartió lo enamorada que está de Marco Lavín, pues en redes sociales presumió una romántica fotografía en donde se observa un libro con un separador hecho con fotografías de ella y su nuevo novio y acompañó la postal con el texto: “¿Así o más cursi mi separador?”.

¿Ana Araujo respondió a las críticas?

Este hecho le valió infinidad de críticas y decidió hacer oídos sordos e hizo una reflexión después de escuchar el podcast de Aislinn Derbez, “La Magia del Caos”.

“Mientras horneo escucho este episodio y me está encantando todo lo que está hablando. Las críticas que recibimos sobre las decisiones que hemos tomado en nuestra vida realmente no tienen nada que ver con nosotros (y más cuando vienen de personas que no conocemos)”, escribió en referencia a los ataques que ha recibido en redes sociales.

“Recuerdo que en una ceremonia un amigo muy querido me dijo: ‘Somos como el camarógrafo de NatGeo, que está en la selva captando el momento en el que un león está por atacar a su presa y aunque sea una cebra bebé, no debe interferir en lo que naturalmente está sucediendo frente a él’, y yo veo que esto aplica para muchas situaciones en la vida, pero en cuanto a la crítica, creo que sólo debemos ser espectadores, observar, analizar, mostrar lo que sí somos con quienes sí queremos mostrarnos y en algunos casos poner límites amorosos y de respeto (y en otros casos sólo bloquear, reportar y borrar), añadió.

Por último, reconoció que algunos mensajes que recibe de la gente se reflejan los estándares sociales en los que han crecido. “No sé si te pasa que sólo con leer estos comentarios con los que no te identificas, en redes sociales, te lleve a la misma reflexión que a mí, en donde puedo observar lo ¿salvaje’ que son los estándares sociales en los que crecimos, las creencias dañinas que aún perduran sobre la pareja y el matrimonio, los machismos que aún permanecen en la mente de hombres y mujeres, y sobre todo esa manera de relacionarse tan insostenible para quienes estamos haciendo un trabajo profundo de desarraigo de patrones, de creencias, de ideas, de juicios y demás maneras de ser que no sirven por lo menos para nosotros que estamos construyendo una vida plena, en paz y con bellos momentos de felicidad”.