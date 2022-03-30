Ana Bárbara responde a las acusaciones de José Manuel Figueroa.

Ana Bárbara responde fuerte y claro a José Manuel Figueroa y lo tacha de machista y misógino, luego de que el pasado 18 de marzo éste dejara entrever a través de sus redes sociales, que el tema Fruta prohibida es de su autoría y no de la cantante.

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Número uno, es faltar al respeto y casi con todo el amor del mundo. Te puedo decir que se me puede hacer como una especie de machismo disfrazado, se me hace una declaración desafortunada porque no puedes decir eso de una canción de Fato, cómo te iría con un hombre, verdad. Pero a veces es '¡Ay! Pues aquí voy a poder poner la daga’

Y sin temor de ninguna sospecha o cuestionamiento sobre la autoría del tema, dice tener los registros correspondientes desde que lo escribió.

Desde que grabamos el disco de mis hermanos, se registró la canción como debe de ser, la canción no la pueden tocar y podrán ladrar. Pues mira, podrán de repente hablar o los perros ladrar, pero es señal de que vamos avanzando, vamos caminando, pienso

Ana Bárbara estará en el Auditorio Nacional en mayo

Por cierto, Ana Bárbara dedicará su concierto del 8 de mayo en el Auditorio Nacional a las mujeres.

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