Lupita Sandoval recuerda a Fred Roldán, quien falleció este sábado.

Este fin de semana, a los 62 años, falleció el actor y productor teatral Fred Roldán, luego de haberle dado batalla al cáncer de cuello que padecía y que finalmente terminó con su vida.

La que fuera su esposa y madre de sus hijos, Lupita Sandoval, describió el espíritu con el que enfrentó su enfermedad que comenzó en la lengua y luego, se agravó debido a un diagnóstico erróneo que impidió un tratamiento adecuado.

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Él quería vivir, tú le preguntabas ahora que estaba muy grave, hace unos días, le decía ‘Fred escoge, decide, ¿Quieres descansar?’ Y decía: ‘No’, no quería, quería vivir, tenía ansia de hacer muchas más cosas. Entonces, llegó un momento que el cuerpo no te responde

Fred Roldán era un compañero, un hermano. Alguien con quien compartíamos muchas cosas, todavía, nos seguíamos riendo, nos seguíamos haciendo cosas juntos. Y, pues sobre todo yo, muy orgullosa de los hijos que formamos entre los dos, pero saben qué, lo que yo agradezco mucho, es que no tenemos un solo cargo de conciencia, nada se quedó en el tintero

Si me preguntas qué es lo más bello que me dejó, pues a mis hijos y yo a él, al último, con tanta desesperación le decía: ‘Bebé', era como mi niño que le decía ‘ya mi amor, ya descansa’

Lupita Sandoval agradece el apoyo que les dieron

Lupita Sandoval agradece la ayuda que recibió para poder saldar la deuda con el hospital, donde estuvo Fred Roldán, ya que ella solicitó ayuda a los fans y colegas, pues los costos del nosocomio eran bastante elevados y él tenía mucho tiempo ya en tratamiento.

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