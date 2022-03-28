Omar Chaparro dedica mensaje a Eugenio Derbez tras triunfar en los Oscar.

Omar Chaparro visitó nuestro foro de Ventaneando para hablar de su próxima película ¿Y cómo es él?, proyecto donde comparte cámara junto a Mauricio Ochmann.

Esta película la hicimos hace cuatros años… somos otros y uno va cambiando. Me tuvieron que pintar canas para verme más viejo. Es una de esas películas donde nos arriesgamos porque no es una clásica comedia romántica… toca el punto de la infidelidad

“Es una comedia diferente que estoy seguro a la gente le va a gustar muchísimo”, declaró a este programa.

Sobre el triunfo de CODA: Señales del Corazón y Eugenio Derbez en los Premios Oscar 2022, Omar Chaparro comentó.

Yo le mandé un mensaje a Eugenio el sábado, le dije: ‘¿Ya estás listos para subirte al escenario?... no sé, pero yo ya te veo ahí’. Eugenio merece estar ahí; conozco su trabajo, su esfuerzo, a mí no me sorprendió cuando ganó CODA

Son riesgos que uno tiene que tomar. Al dejar de hacer esta película, él dejó de hacer varias películas donde le pagaban más. Él puso su vestuario para su personaje

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Omar Chaparro actuará junto a su hija

Omar Chaparro confesó que su hija Andrea, quien actuó en la serie Rebelde, se fue a España para grabar una película; sin embargo, el actor y su esposa tendrán una breve participación en dicho proyecto.

Mi hija mayor, Andrea, está grabando una película en España… ¿cómo no nos vamos a hacer viejos si nos vienen empujando?

Nos invitaron a ser los papás de Andrea en esta película… es una participación pequeña, pero que va a ser muy interesante

El actor no descarta seguir los pasos de Eugenio Derbez y sus recientes logros en Hollywood.

“Es escoger los proyectos que te van a desafiar, que te van a ayudar a reinventarte como actor, a contar historias que a lo mejor no has contado”, concluyó.

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