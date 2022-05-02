Ana Bárbara aclara su situación con José Manuel Figueroa.

Este lunes, nos acompañó en el foro de Ventaneando Ana Bárbara, quien aclaró la situación que enfrenta con José Manuel Figueroa y reveló los detalles de su presentación en el Auditorio Nacional.

Pues mira, yo lo veo como muy desatinado, algo que está más que claro, no entiendo por dónde va, no sé cuál es el sentido, como las personas de repente se pueden perder en un deseo… Yo esa canción la escribí, dos años después de haber salido con él y, además, no puedo decir a quién se la hice porque soy una señora respetuosa… Pero sí es una canción que yo escribí estando lejos de él, ni siquiera como que digas...ni siquiera estábamos juntos

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Yo creo que no sé, yo creo que le gusta mucho la canción y en alguna situación se le antojó, no sé, porque por mi compadre Joan, que es mi compadre de la vida y todo, no quiero decir más, pero debe de haber una problemática más allá que yo, no soy ni psicóloga ni nada, debe de haber una situación, ahí los que le saben a eso que nos digan, porque yo no entiendo por dónde viene esa situación, se los juro por Dios, la canción es mía cien por ciento

Ana Bárbara nos reveló algunos detalles de su próximo concierto en el Auditorio Nacional

La cantante habló sobre los detalles y la gran celebración que vamos a ver para la madre en su próximo concierto en el Auditorio Nacional el próximo 8 de mayo.

Muy bien, vamos al Auditorio Nacional este 8 de mayo. Fíjate que, básicamente, la elección de esta fecha fue con Sergio Gabriel, el organizador de todo esto. Fue que fuera un tipo homenaje a las mamacitas, a las mujeres, a las madres como yo, nos merecemos la gloria, el mundo entero a nuestros pies

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