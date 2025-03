Ana Brenda Contreras responde al hate por su rutina de ejercicio estando embarazada

En los últimos días, Ana Brenda Contreras ha sido blanco de críticas a pesar de estar viviendo uno de los momentos más felices de su vida, su embarazo , mismo que anunció en diciembre del año pasado.

¿Por qué criticaron a Ana Brenda Contreras? La actriz ha recibido infinidad de críticas por un video que se viralizó en redes sociales, donde aparece realizando ejercicio con pesas y máquinas de fuerza durante su embarazo.

Te puede interesar: Así luce Ana Brenda Contreras en la última etapa de su embarazo (FOTOS)

¡Salió con el hombre de sus primas! Evelyn no sabe qué le ven a Jair [VIDEO] Evelyn revela que ha mantenido encuentros con Jair, novio de su prima y ex de la hermana de su prima. Sin embargo, no sabe por qué sus primas se pelean por él.

Como era de esperarse, el video generó infinidad de críticas para la actriz, pues hubo quienes aseguraron que está poniendo en riesgo la salud de su bebé, aunque hubo otros que la felicitaron por mantenerse activa y saludable.

¿Cómo reaccionó Ana Brenda Contreras?

Luego de ignorar los comentarios negativos, Ana Brenda Contreras decidió hacerles frente y contestó de manera directa a las críticas, asegurando que cada mujer es diferente y que lo más importante es escuchar a su cuerpo y seguir las recomendaciones médicas.

“Mi prioridad es seguir creando músculo para no lastimarme al cargar a mi bolita de amor y que cuando se vaya la grasa y la retención de líquido me vuelva a sentir yo. Y, sobre todo, me estoy preparando para la labor de parto y recuperación. A mí me hace sentir bien y me hace feliz, y desde hace mucho decidí que eso es lo más importante”, expresó.

Te puede interesar: ¡Ana Brenda Contreras revela en redes sociales que está embarazada!

Sin embargo, la cosa no quedó ahí, pues en un reciente encuentro con los medios, la actriz defendió su postura y dijo que “En el momento en que una mujer está embarazada, se vuelve como en propiedad de todo el mundo, o sea, todo el mundo te da recomendaciones que no pediste, te hace comentarios totalmente fuera de lugar, y la verdad es que muchos tienen muy buena intención, y se agradece, otros no tanto, y se hace caso omiso”.

Así mismo, declaró que “Es como muy interesante ver como la gente de repente no tiene, se podrá decir, el beneficio de la duda o la confianza de que eres una mujer sensata, una mujer que está rodeada del equipo que tú pudiste haber juntado, que es una mujer que ya se preparó, que ya investigó, que está escuchando a su cuerpo”.