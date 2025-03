Redes destrozan a Ana Brenda Contreras por hacer ejercicio mientras está embarazada

Ana Brenda Contreras es considerada una de las actrices más importantes que México tiene en la actualidad debido a la cantidad de telenovelas que ha protagonizado, aunque ni siquiera lo anterior fue suficiente para que dejara de recibir críticas por realizar ejercicio y levantamiento de pesas en plena gestación de su bebé. ¿Qué dijeron las redes al respecto?

Fue a finales del año pasado cuando Ana Brenda Contreras compartió con sus seguidores que está esperando un bebé, hecho que de inmediato generó el júbilo de sus fans. Ahora, tan solo unos meses después, algunos de estos la han criticado con fuerza al compartir un video en el que se encuentra realizando ejercicio, hecho que generó comentarios negativos en su contra.

Critican a Ana Brenda Contreras por hacer ejercicio

La hija que Ana Brenda Contreras espera es fruto del amor que tiene con su marido, el empresario Zacarías Melhem. Sin embargo, con la intención de mantener un cuerpo saludable, la actriz no ha dejado de ejercitarse pese a que se encuentra embarazada, hecho que recientemente le generó comentarios negativos de parte de los internautas en las redes.

De acuerdo con lo dicho por los usuarios, el hecho de que haga ejercicio en plena etapa de embarazo es algo extremo y hasta riesgoso para la bebé, esto después de que en el video compartido realizara una serie de repeticiones con distintas pesas. La molestia de sus seguidores fue importante, y algunos de los comentarios fueron los siguientes: “¿No puede tener problemas la bebé cuando nazca con toda esa fuerza?

¿Cómo respondió Ana Brenda Contreras?

Lejos de evitar cualquier situación, Ana Brenda Contreras decidió contestarle a sus detractores. Y fue en este mismo video en donde compartió lo siguiente: “Yo hago exactamente lo que hacía antes de estar embarazada. Y más que nunca escucho qué me pide el cuerpo. Cada vez que me hacen comentarios fuera de lugar me pongo a pensar la cantidad de sentadillas y peso qué carga una madre embarazada”.