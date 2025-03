Este es el resumen del capítulo 56 de Ana de Nadie

Genoveva se siente un poco mejor, pero Benjamín va empeorando, sabe que su matrimonio no estaba bien; sin embargo no se resigna a haber perdido al amor de su vida. Horacio trata de darle ánimos a su buen amigo Benjamín, trata de decirle que tiene que seguir con su vida y que no es para tanto haber terminado su matrimonio.

Mona no pierde las esperanzas de poder conquistar a Joaquín y aunque él demuestra que está perdidamente enamorado de Ana, Mona trata a toda costa de pasar tiempo con su enamorado.

Genoveva la pasa muy bien en sus terapias, pero se da cuenta de que tiene un despertar en sus sentimientos, algo que jamás había sentido, pues siente atracción por su terapeuta.

Horacio se siente muy enojado al ver el vídeo de labor social que ha hecho su competencia, pues ahí mismo se encuentra trabajando Joaquín, Ana y de paso Florencia, es por eso que no cree que están haciendo una labor social, sino que solo quieren perjudicar.

Ana toma las riendas con Florencia y no le permite más faltas, pero quiere que Horacio también se haga cargo de las situaciones, así que le exige que vaya a la escuela de su hija. Horacio se niega a ir a la escuela, justificando que tiene que ir a trabajar, Ana también le dice que tiene que ir a trabajar y ahora tiene que tomar el papel de papá que evadió por tantos años.

Genoveva le confiesa a Ana que le pidió el divorcio a Benjamín, Ana no lo puede creer, pues le parece que la situación entre ellos puede mejorar, ya que aún se aman.

Horacio se quiere refugiar con Adelaida, pues se niega a ir a la escuela de su hija, pero Adelaida se sincera con él y le pide que se haga cargo, pues después de 20 años no debería costarle ir un solo día a hacerse cargo de la educación de sus hijos.