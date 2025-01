Este es el resumen del capítulo 11 de Ana de Nadie

Horacio llama a casa de su suegra preguntando por Ana; nadie sabe dónde está. Florencia llama a su papá y le pregunta qué fue lo que pasó. Horacio también llama a Violeta, quien está con Genoveva, para preguntar por Ana. Pedro y Emma también se preocupan porque no saben de su mamá y comienzan a preguntarse qué fue lo que sucedió. Joaquín llega a casa de Violeta y le cuenta que vio mal a Ana en el colegio; Joaquín le pregunta a Violeta si Ana está bien. Mientras tanto, Ana llora desconsolada cerca de la finca. Joaquín y Violeta salen a buscarla.

Horacio llega a la finca y la encuentra destrozada; ella se niega a hablar con él, pero después le reclama por todo lo sucedido. Horacio acepta que hubo otra mujer, pero le dice que ya se terminó lo que tenía con la otra mujer. Violeta le cuenta a Joaquín que Ana ha descubierto lo de la otra mujer de Horacio. Ana le pregunta a Horacio quién es la otra mujer. Horacio le pide que lo superen y lo olviden; Ana se niega. Francisco le pregunta a Magdalena dónde pasó la noche mientras revisa su celular; discuten por el futuro prefesional de Francisco. Violeta le cuenta a Joaquín que él y Ana podrían tener algo.

Horacio trata de besar a Ana, pero ella no se lo permite. Violeta y Joaquín llegan a la finca. Horacio avisa a sus hijos que Ana está en la finca y que está bien; se niega a darles explicaciones. Mientras Ana le pide a Violeta que se vaya, Horacio sale de la casa y Violeta lo enfrenta. Florencia le cuenta a sus hermanos que Horacio tiene otra mujer; Emma no le cree. Florencia les dice a sus hermanos que Adelaida es la amante de su papá; Pedro no lo puede creer. Pedro no cree capaz a Adelaida y Emma tampoco puede imaginar que su papá tenga una amante.

Emma llama a Samuel, pero no le contesta. Pedro recuerda sus momentos con Adelaida. Adelaida sale con su amigo buscando distracción. Horacio y Ana pasan la noche separados en la finca. Horacio busca la manera de acercarse a Ana; consigue bailar con ella uno de sus temas favoritos. Ana y Horacio hacen el amor en la piscina de la finca.