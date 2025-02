Este es el resumen del capítulo 20 de Ana de Nadie

Emma le reclama a Ana que no lucha por su matrimonio y la culpa por la situación. Pedro enfrenta a Horacio y le pide explicaciones. Finalmente, Horacio se va de la casa. Ana trata de hablar con sus hijos, pero Emma acusa a Florencia del consolador de Adelaida y de haberla buscado en su departamento.

Emma le pide a Ana que acepte su responsabilidad en la infidelidad de Horacio; le reprocha que dejó de ser arquitecta para ser madre. Violeta y Genoveva llegan a casa de Ana para consolarla. Mientras Adelaida prepara su carta de renuncia, Pedro la enfrenta por ser la amante de su papá y por haber tenido algo con él. Pedro orilla a Adelaida a contarle que tuvieron algo, pero no lo hace; Horacio le cuenta a Adelaida que en su casa ya se enteraron de todo. Horacio le dice que él los confrontó y les dijo la verdad, pues la ama y se separará de Ana. Emma escucha a escondidas la versión de los hechos que Horacio le cuenta a Adelaida.

Violeta y Genoveva tratan de subirle el ánimo a Ana. Emma escucha que su padre y Adelaida están felices porque están por iniciar una vida juntos. El jefe de Joaquín está muy ilusionado con la investigación de las licitaciones. Luciano queda en ver a Joaquín para ver el tema del servicio social. Mientras Horacio planea ir a jugar golf, le avisa a su secretaria que se estará quedando en un hotel; también le da la carta de renuncia de Adelaida. Karla, la secretaria, le cuenta todo a Ximena. Pedro se disculpa con Emma por la situación; Emma asegura que no lo odia y que no está molesta con él, dice que lo entiende y que no lo juzga. Ana comienza a sacar las cosas de Horacio y Genoveva limpia energéticamente cada habitación.