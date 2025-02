Este es el resumen del capítulo 22 de Ana de Nadie

Joaquín y Ana se encuentran en el colegio; Ana le cuenta del tatuaje y las nuevas aventuras que quiere vivir. Mientras Horacio y Dolores esperan por Ana para el desayuno, Ana y Joaquín se van a montar a caballo. Horacio le cuenta a Benjamín que está preocupado porque Ana los plantó en el desayuno; Benjamín le dice que debe entender que su matrimonio se acabó. Ambos se preguntan cómo Ana se enteró de los dos años de relación entre Horacio y Adelaida. Horacio sospecha del chofer, quien decide renunciar antes de delatar a Ximena. Horacio va a su casa a buscar a Ana y a recoger algunas pertenencias.

El chofer le cuenta a Ximena y a su mamá que ya no trabajará con ellos porque Horacio cree que él lo traicionó; Emma escucha y se enfrenta Ximena, quien confiesa ante Horacio. Horacio también le pide su renuncia. Ximena le cuenta a Horacio que Adelaida también estuvo con Pedro cuando andaba con él. Horacio también despide a la mamá de Ximena. Horacio le pregunta a Adelaida si estuvo con Pedro. Ana le muestra su tatuaje a Joaquín y él le besa el cuello. Horacio le pregunta a Pedro qué pasó con Adelaida; él no le da cuentas. Joaquín motiva a Ana a retomar su carrera. El periodista logra robarle el primer beso a Ana y le pide que no olviden ese momento; Ana le agradece por un día perfecto.

Úrsula, la madre de Ximena, le cuenta a Pedro que ya no trabajarán con ellos; Pedro le reclama a Horacio. Pedro queda en ayudar a Ximena y a su madre a encontrar trabajo. Dolores le pide a Ana que cuide su reputación y su matrimonio; trata de convencerla de no separarse. Ana, Violeta y Genoveva celebran las consecuencias de sus tatuajes. Florencia anuncia en sus redes un encuentro con sus fans como Teo. Ana le cuenta a sus amigas que ya se besó con Joaquín y que está preocupada por Florencia.