Este es el resumen del capítulo 29 de Ana de Nadie

Pedro le explica a Úrsula que, aunque Violeta le prestó dinero para el foodtruck, no sacará a Ximena del negocio. Florencia le envía a Pedro una foto de Ana y Joaquín besándose. Horacio y Benjamín tratan de averiguar cómo surgió lo de Ana y Joaquín; deducen que Violeta fue la responsable de que se conocieran. Joaquín reafirma ante su jefe que abandonará la investigación. Horacio se desconcierta al escuchar de Benjamín que Joaquín es un semental. Mientras Dolores piensa que Ana cayó en la trampa de Joaquín, Emma se preocupa por un retraso en su periodo. Pedro llega a casa de Violeta y se enfrenta a Joaquín, quien le confiesa lo que siente por Ana.

Dolores no aprueba, bajo ninguna circunstancia, el romance de Ana y Joaquín; dolores ve imposible que un hombre joven tenga buenas intenciones con su hija, pues es quince años mayor que él. Tras sentirse ofendida, Ana la corre de su casa. Úrsula le advierte a Ana que sus hijos ya se enteraron. Pedro le pide explicaciones a Violeta sobre Joaquín. Tras aclarar todo, Pedro besa a Violeta y ella se atormenta por desear al hijo de su amiga. Joaquín le avisa a Ana que él dejará la investigación; ella le confiesa que fue a buscarlo mientras él estaba borracho. Ana les aclara a sus hijas que está en una nueva relación con Joaquín; Florencia le prohíbe llevar a Joaquín a su casa y Emma se niega a escuchar a Ana; la joven Valenzuela permanece atormentada por la probabilidad de estar embarazada. Joaquín lee la carta de Ana al llegar a casa y la guarda.

Ana le aclara a Pedro lo de Joaquín; el chico no la juzga, trata de entenderla y la apoya. Joaquín va a buscar a Ana y se besan apasionadamente dentro del auto del periodista. Joaquín le regala un libro de poesía a Ana. Por la ventana, Florencia ve a Ana con Joaquín y le avisa a Emma para salir a enfrentar a su madre; Emma está ocupada descubriendo que está embarazada. Mientras Ana y Joaquín se besan, Ana recuerda las palabras de su madre e interrumpe el momento; sale Florencia, enfrenta a Ana y la llama zorra. Pedro va a reclamar a los que le vendieron el foodtruck, pues ya lo pagó, pero no se lo han entregado. Ana planea irse unos días a la finca con sus hijas. Pedro llega golpeado a casa, lo ve Ana, pero no le dice nada. Pedro vuelve a buscar a los tipos del foodtruck; Ximena le pide que piense bien lo que quiere hacer. Ana invita a sus hijas a la finca a pasar el fin de semana; Emma y Florencia se niegan.