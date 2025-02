Este es el resumen del capítulo 36 de Ana de Nadie

Joaquín enfrenta a Magdalena por la demanda para llevarse a Teo a Panamá; Magdalena seguirá adelante con el proceso. Horacio llega motivado a casa de Ana, mientras Joaquín se presenta en casa de Dolores para regresarle el cheque en blanco y le pide que lo deje trabajar; Florencia escucha la conversación. Ana le pide el divorcio a Horacio; él se niega. Horacio regaña a Florencia por sus transmisiones en redes sociales; él le pide que cuide su imagen en las redes. Benjamín le cuenta a Ana que Genoveva tiene cáncer.

Teo le sugiere a Joaquín que haga dinero en internet. Ana se encuentra con Oriana, quien se dirige a una cita; le asombra el parecido con Violeta. Joaquín descubre el perfil de Florencia en redes sociales. Ana llega a hablar con Violeta, quien implora su perdón; Ana le cuenta que Genoveva tiene cáncer. Genoveva llega a la reunión con Ana y Violeta.

Las amigas de Violeta y las amigas de Oriana consideran que la joven es lesbiana. Genoveva nota que Ana y Violeta no se han reconciliado; le confiesan que ya saben lo del cáncer. Alejandro platica con Oriana y Emma siente celos. Horacio llega a casa de Adelaida, pero se niega a estar en la reunión. Pedro avisa por mensaje a Violeta que no la ha olvidado; Ana escucha el mensaje y se disponen a buscar a Genoveva, quien no se fue a casa, sólo se quedó atrás de la puerta de salida.