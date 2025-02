Este es el resumen del capítulo 39 de Ana de Nadie

Violeta aprovecha el arresto para decirle a Adelaida lo que piensa de ella; Benjamín y Horacio llegan a preguntar por ellas, pero ya han sido liberadas. Horacio le confiesa a Benjamín que no se quiere divorciar y que no quiere casarse con Adelaida. Ana llega a casa de Joaquín, donde conoce a Teo. El hijo de Joaquín le reclama a Ana por todo lo que está sucediendo; Ana le explica a Teo y calma la situación. Aunque Benjamín trata de impedirlo, Horacio decide demandar a Joaquín por la pelea que tuvieron.

Ana le dice a Joaquín que deben tomarse un tiempo, pues cree que se están haciendo daño. Florencia le reclama a Quique por lo que sucede entre él y Katy. Ana trata de acercarse a Florencia, pero la joven se niega. Dolores le pide a Ana que recapacite sobre lo de Joaquín. Oriana le cuenta a Violeta los detalles de lo que sucedió con Alejandro en el baño de Adelaida durante la fiesta. Ana le pregunta a Emma sobre la vista que le hizo a Joaquín; Emma sigue molesta con Ana. Adelaida le reclama a Horacio por no querer divorciarse; Horacio no cede.

Luciano llega a casa de Violeta para verla y recuerdan viejos tiempos; ambos se coquetean y Oriana lo nota. Horacio le pide un tiempo a Adelaida. Magdalena le reclama a Joaquín por no haberle contado lo que sucedió con Horacio. Adelaida busca a Joaquín para hablar de la pelea entre él y Horacio; quedan en tomarse un café. Emma descubre que Samuel le ha mentido para no verla. Adelaida le cuenta a Joaquín ya no está bien con Horacio, quien le cuenta a Dolores todo lo que pasó con Ana y las joyas. Joaquín le muestra a Adelaida la orden de alejamiento que le puso Horacio.