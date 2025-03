Este es el resumen del capítulo 41 de Ana de Nadie

Genoveva discute con el médico y le pide que la deje irse a casa. Horacio le confiesa a Benjamín que está considerando dejar a Adelaida y quedarse soltero un tiempo; Benjamín le pide que lo piense bien. Genoveva está fuertemente afectada por la cirugía. Las amigas de Adelaida le aconsejan dejar a Horacio y deciden inscribirla en una plataforma para encontrar pareja. Joaquín advierte a Ana de lo que puede suceder con sus videos de investigación en las redes; ella le aclara que no tiene problema.

Emma le cuenta a Violeta que está embarazada y que no quiere tenerlo. Previo a pasar momentos de pasión, Joaquín sube su investigación a internet con el apoyo de Ana. Violeta le cuenta a Emma que ella dio en adopción a su bebé; Oriana escucha y rompe en llanto. Genoveva decide poner una barrera entre ella y Benjamín, pues no se siente cómoda con su cuerpo. Violeta presenta a Oriana con Emma. Oriana le reclama a Alejandro por el embarazo de Emma; él le aclara que el bebé no es suyo.

Horacio busca desesperadamente compañía para beber, pero no logra persuadir a sus amigos del club. Alejandro le cuenta a Oriana que él es adoptado y ella le confiesa que ella también es adoptada; le asegura a Alejandro que ella ya conoce a su madre biológica. Mientras Adelaida revisa la aplicación de citas, ve el video que Joaquín ha compartido en internet sobre su investigación; en el video, Joaquín acusa a Horacio Valenzuela de haber influído en su despido. Adelaida le advierte a Horacio sobre el video de Joaquín; Sampedro también lo pone al tanto.

Mientras Florencia le envía contenido explícito a Quique, es sorprendida por Horacio. En el video, Joaquín aclara cómo comenzó su relación con Ana. Dolores, Sampedro, Horacio y Florencia, analizan el alcance del video de Joaquín. Genoveva le confiesa a Ana que se siente muy incómoda con Benjamín; le pide apoyo y deciden llevarla a la casa de los Valenzuela. El ex jefe de Joaquín lo visita para reclamarle de su video en internet. Pedro trata de hablar con Adelaida para pedirle apoyo con algo que trae entre manos, pero al ser interrumpido en varias ocasiones, Adelaida lo invita a su departamento para hablar. Ana celebra el alcance que ha logrado el video de Joaquín.