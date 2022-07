Así puedes enviar tus mejores deseos a Ana Lago en el día de su boda.

Todo está listo para la boda más esperada del año donde nuestros televidentes son los invitados de honor. Se trata del enlace matrimonial de Ana Lago y Alejandro, quienes unirán sus vidas en exclusiva por nuestra señal de Azteca UNO.

Nos enlazamos EN EXCLUSIVA hasta Monterrey para saber cómo ha pasado estos días tan gélidos Ana Lago al lado de su familia, y su pareja.

Será el próximo sábado 30 de julio cuando Ave Fénix y su novio unirán sus vidas en un momento único que podrá ser visto por millones de fans.

La atleta de Exatlón sabe que sus fans han estado al pendiente de su carrera y apoyando desde el día uno todos sus sueños, por lo que piensa que transmitir su boda en vivo es un regalo para todos ellos.

“Transmitir la boda en vivo va a ser un punto de conexión con los seguidores que me quieren y que me aman”, dijo esta mañana a las cámaras de Venga la Alegría.

Así puedes felicitar a Ana Lago en el día de su boda

Tú también puedes formar parte del día más especial en la vida de Ana Lago, pues puedes mandarle un mensaje y tus buenos deseos a través de nuestra aplicación TV Azteca En Vivo.

Se abrió un espacio para que envies un mensaje a los novios, solo debes llenar un formato a través de nuestra aplicación y enviarlo para hacer llegar tu cariño a Ave Fénix.

No te pierdas la boda de Ana Lago el próximo sábado 30 de julio a las 3:00 de la tarde por nuestra señal de Azteca UNO. ¡Tú eres el invitado de honor al enlace matrimonial más esperado del año!

“Gracias a todas esas personas que siempre me han seguido, que siempre han confiado en mí y que siempre me han apoyado en los buenos y malos momentos. Es por ellos que siempre he estado súper agradecida”, dijo Ana Lago sobre el apoyo que ha recibido por parte de todos sus fans.

