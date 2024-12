La nuera de Ana sabía que su hijo era violento y aún así se embarazó

La nuera de Ana sabía que Roberto era violento y vicioso y aún así se embarazó de él. Ana está de acuerdo en que su nuera haya dejado a su hijo; lo que no le parece es que no lo deje ver a su hijo. Ana no estuvo presente en la infancia de Roberto pues sufría de malos tratos. ¿Será por eso que Roberto tiene estas conductas con Erika?