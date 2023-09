Alejandra Guzmán revela que Jaime Garza estaba con Viridiana cuando murió; asegura que la abandonó

Alejandra Guzmán soltó varias bombas en la entrevista exclusiva que le concedió a nuestra de titular de Ventaneando, Pati Chapoy, pero sin duda una de las que llamó más la atención, fue la de la muerte de su hermana Viridiana Alatriste.

¿Qué dijo Alejandra Guzmán? ‘La Guzmán’ dijo que se salió de su casa desde muy joven, esto a raíz de la muerte de su hermana Viridiana Alatriste, la cual procreó Silvia Pinal con Gustavo Alatriste.

“Yo me salí de la casa desde los 17… y mi mamá me sacó porque Viri murió. Yo entiendo que quería tener a su familia más cerca y lo de Viri… me dolió mucho que se fuera porque éramos muy cercanas”, recalcó y aseguró que ella y su hermana eran muy unidas, incluso tiene un cuadro de ella.

“Siempre la siento conmigo… hasta hace poco que me contó mi hermano que se enteró por alguien que Jaime había estado con ella cuando murió. Que él se había salido del coche, entonces fue algo que yo le escribía en cartas y le decía: ‘Dime qué quieres que arregle aquí y yo te ayudo’, pero yo no sabía que era eso, que la habían abandonado ahí en el accidente”, aseveró.

¿Cómo murió Viridiana, la hija de Silvia Pinal y Gustavo Alatriste?

Cabe mencionar que Viridiana Alatriste, de 19 años, murió el 25 de octubre de 1982 en un accidente automovilístico en las calles de la Ciudad de México, luego de abandonar repentinamente una reunión, este hecho sucumbió al actor Jaime Garza, quien en aquel entonces era su pareja y que aparentemente iba con ella y la abandonó.

“Esas son las cosas que a mí me sorprenden después de tantos años, ¿cómo pudo haber vivido con esa cosa? Y no le fue nada bien”, agregó.

¿Cómo es su relación con Sylvia Pasquel?

Alejandra Guzmán declaró que no es muy buena su relación con Sylvia Pasquel: “Nunca fue muy cercana y nunca fue muy buena realmente, tenemos mucha diferencia de edad. Sé que no pone mi música en su casa ni la de Luis Miguel, pero a mí me vale ma…, yo tampoco veo sus novelas”.

La maldición de Viridiana siguió a Silvia Pasquel

La tragedia empañó a la familia Pinal y años después, Sylvia Pasquel, hermana de Viridiana Alatriste, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán, quien se casó con Fernando Frade. En 1985 tuvieron una hija a la que llamaron Viridiana; sin embargo, la pequeña murió a los dos años de edad, esto después de seguir a un patito que le habían regalado.

“Se quedó en el jardín jugando con su patito, Stephie se metió a la casa por algo que no sé cómo estuvieron las cosas bien porque no estuve allí, yo me había ido a hacer una limpia para que me fuera bien en la vida, imagínate. Fue en un momento de descuido de la nana”, declaró Sylvia Pinal al programa Historias Engarzadas.