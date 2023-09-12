“A ver morrita, deja de hacerte una falsa feminista": Anahí explota contra Gala Montes

El viernes de la semana pasada, vivimos el primer destierro de La Isla: Desafío en Turquía, donde Anahí se despidió de sus compañeros en medio de la polémica y llena de rivalidades con los otros desafiantes.

La joven influencer habló de las grandes rivalidades que tuvo en el reality, todo lo hizo en una entrega más de ‘De Lo Que UNO Se Entera’, donde fue entrevistada por Carlos Chicken Muñoz.

Te puede interesar: “Yo empaco y agarro el avión; si me dicen regresas ¡regreso!”: Armando Araiza, el primer desterrado de La Isla platica lo que aprendió en su primer reality show.

¿Qué mensaje tiene Anahí para Gala Montes?

La joven influencer tuvo una rivalidad desde el principio con Gala Montes, aunque pensaban que podían ser amigas y grandes aliadas, las cosas no salieron bien.

Aquí hay gente que no es toda real, que es más de actuación, de cositas así. Entonces, traen otra escuelita de tratar de quedar bien y a mí ya me da una hueva eso, todos según ‘mejores amigos’, por favor, esta Gala al segundo día llorando

O sea, morra está bien que seas actriz, pero estás en un reality. Gala, sí me dijo bien chin….llegó y dijo ‘vamos a estar las tres unidas, yo soy feminista, vengo a que pongamos orden’. Me dijo ‘Antes yo le tiro a un hombre, antes de que nos tiremos a nosotras’, yo le dije ‘Gala, no sabes como me hiciste falta, neta te necesitaba, te pedía a gritos’, así le dije

Sin embargo, las cosas no duraron y la rivalidad entre Anahí y Gala Montes, fue creciendo de forma rápida, hasta que la influencer fue desterrada.

Ni un día y cuando me dijo ‘No te hagas, que ni siquiera te duele la espalda’ y yo ‘chiquitita, tú vienes llegando, ni sabes la onda, quién eres tú para decirme qué me duele o no, si soy quejosa o no, cuál es el problema. Es que eso es exactamente lo que pasó, imagínate que llegas a un grupo que ya está bien armado, que son ellos y estoy yo, obviamente, tú quieres estar de parte donde están todos unidos…

También te puede interesar: Romina Marcos revela qué participante de MasterChef era poco empático: “No sabes lo que es estar aquí en esta posición”, es lo que comenta el cuarto lugar del reality

Al final, Anahí le mandó un polémico, pero contundente mensaje a Gala Montes.