Romina Marcos revela qué participante de MasterChef Celebrity era poco empático: “No sabes lo que es estar en esta posición”

El domingo pasado, vivimos la eliminación de Romina Marcos, quien se había convertido en una de las candidatas más fuertes para ganar esta temporada de MasterChef Celebrity.

Por ese motivo, fue una de las invitadas de honor en una edición más ‘De Lo Que UNO Se Entera’, donde Carlos ‘Chicken’ Muñóz, logró conocer su experiencia en la cocina más famosa de todo México.

¿Con quién no tuvo química durante su participación en MasterChef Celebrity?

La joven reveló que, durante los días de grabaciones, pasaban muchas cosas en la cocina. Los participantes hablaban de todo, aunque siempre hubo una línea de respeto entre ellos.

Son días enteros de nosotros estar grabando y la gente solo ve dos horas editadas, entonces, claro que pasan muchas cosas, claro que se dicen muchas cosas, claro que en este ambiente tan chido que se creó, pues habían personas con las que no empatizamos tanto, pero siempre se mantuvo un respeto

Entre nosotros siempre se mantuvo un respeto, con quien no te llevabas o simplemente no hubo clic, somos seres humanos y es normal, así pasa, pues nada más lo dejabas cocinar ahí en su vida y ya

Sin embargo, nadie le puede caer bien a todo el mundo, por lo que Romina Marcos, reveló con qué famoso no tuvo la mejor relación en MasterChef Celebrity.

