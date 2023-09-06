“Yo empaco y agarro el avión; si me dicen regresas ¡regreso!”: Armando Araiza, el primer desterrado de La Isla, platica lo que aprendió en su primer reality show

La semana pasada, vivimos el arranque de la nueva temporada de La Isla: Desafío en Turquía, donde los desafiantes han tenido que luchar por su permanencia en todo momento.

Sin embargo, las cosas no salieron de la mejor forma para Armando Araiza, quien era parte del equipo naranja y fue el primer desterrado del reality. Por ese motivo, fue el invitado de lujo de Carlos ‘Chicken’ Muñoz, en una entrega más de ‘De Lo Que UNO Se Entera’.

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¿Cómo fue la primera experiencia de Armando Araiza en un reality?

En su primera semana, tuvo un accidente en la pierna, por lo que tuvo que recibir seis puntadas sin anestesia, momento que para muchos fue clave para salir de La Isla: Desafío en Turquía, ya que en su última prueba tenía que hacer mucha fuerza con las piernas, lugar en donde tenía su herida.

A pesar del mal momento que vivió, Armando Araiza reveló que estaría dispuesto a volver a La Isla: Desafío en Turquía, situación que ha escuchado ha sucedido en otras ocasiones.

Por ahí, me estaban diciendo en unas entrevistas, que han habido ocasiones en donde en La Isla, han regresado a desterrados, entonces que no me digan, porque yo empaco hoy y agarro el avión, pero por supuesto, que no me digan, porque yo, ya empaco

Las cosas se pondrían muy interesantes, ya que llegaría con una nueva mentalidad para cambiar las cosas en La Isla: Desafío en Turquía, ya que no tuvo muchas oportunidades de demostrar su capacidad.

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