Anahí sufrió desórdenes alimenticios por señalamientos de un productor

’Vamos hacer la telenovela, estaría increíble que tú seas la protagonista, pero Anahí, las protagonistas son flaquitas, las protagonistas son muy bonitas y tú estás gordita’. Años de sufrir anorexia nerviosa y bulimia, que casi me matan

Así reveló Anahí en una entrevista otorgada a Joaquín Lopez Dóriga, lo que detonó el padecimiento mental y físico que estuvo a punto de costarle la vida, cuando era una adolescente. Entrevistado sobre dichas declaraciones, que lo colocan en el ojo del huracán, pues él es quien produjo el proyecto televisivo al que hace alusión la cantante, Pedro Damián se deslinda de toda responsabilidad.

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Pero no fui yo, no fui yo, yo nunca haría eso, yo no tengo esa forma de trabajar con nadie, si te diste cuenta en la entrevista que dio con López Dóriga, todo lo que dijo, se contradice con eso mismo…; entonces, yo creo que es en las palabras de ella, en el sentido de cómo aprecia lo que hicimos juntos y el proceso que trabajamos, durante más de cinco años, desde que yo la conocí, desde chiquita, siempre me pareció una niña con un gran carisma, con un gran talento y a partir de eso, bueno, pues por eso la llamé en varias ocasiones para protagonizar proyectos que yo hice

Pedro, quien también produjo la telenovela que catapultó a RBD a la fama, habló sobre el regreso del grupo a los escenarios.

Impresionante, muy grande, muy, muy grande. Pienso que más que la gira, yo creo que vamos a tener un reencuentro en una fecha aquí en México

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¿Vamos a tener un documental de RBD?

Y, sobre el documental que se pretendía realizar en torno al grupo, el productor reconoció lo complicado del proyecto.