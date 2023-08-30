Antero Ugalde reacciona a pleito de Ana Bárbara y Francisco Ugalde

Don Antero Ugalde rompe el silencio sobre la demanda que tiene enfrentados a sus hijos, Ana Bárbara y Francisco Ugalde, quien le reclama a la cantante, le reconozca su calidad de coautor de ‘Lo Busqué’ y ‘Fruta Prohibida’, que por cierto, también ha querido adjudicarse José Manuel Figueroa. Esta es la exclusiva que vía telefónica nos otorgó desde Rioverde, San Luis Potosí.

Yo sabía que la canción esa, la compuso Ana Bárbara y se las dio a ellos cuando andaban en dueto, cuando andaban Pancho y Antero. Cuando era el dueto de ‘Los Elegidos’, yo sabía que era de ella, yo nunca sabía que José Manuel hubiera metido las manos

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¿El padre de Ana Bárbara conocía las intenciones de Francisco Ugalde?

Pero, sorpréndase, porque Don Antero dice haberse enterado, desde hace casi seis meses, que Francisco, quien en algún tiempo fungió como mánager de Ana Bárbara, planeaba demandarla.

Yo sabía que tenía problemas Pancho con Ana Bárbara sobre la canción ‘Lo Busqué', porque supuestamente la hicieron juntos. No, nada más me contó Francisco que esa canción la hicieron entre los dos, ‘Lo Busqué, entre los dos, lo trabajaron juntos. Viene a verme Pancho aquí y nunca me ha dicho por qué lo despidió, por qué se salió, nunca me ha dicho eso. Sí sabía yo que quería meter demanda y eso…,le dije que no era conveniente, ¿qué caso tiene?, mejor platíquenlo, pero supuestamente no ha querido platicar con él

El padre de la cantante, les comentó que no le gustan las peleas, mucho menos entre familiares.

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