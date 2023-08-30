Roberto Palazuelos busca recuperar propiedades de Andrés García

Roberto Palazuelos soltó una bomba más en torno a la herencia de Andrés García, pues aunque admite que en el testamento no se enlistan bienes que pudieron recibir sus hijos, según él, sí podrían recuperar las propiedades que asegura fueron adjudicadas fuera de la ley tanto a Rosa María García, hermana del actor, así como a Margarita Portillo, su viuda.

¿Qué dijo Roberto Palazuelos al respecto?

En entrevista exclusiva para Ventaneando, Roberto Palazuelos dijo que “el testamento en realidad no tiene importancia porque le heredan el 25% a Andrecito García, pero las señoras dicen que el 25% de nada porque ya se pusieron todo a su nombre”.

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“La acción tiene que ser contra los predios ejidales, pero para llevar a cabo esa acción se requiere un informe preciso del Registro Agrario Nacional y estamos a punto de recibirlo, una vez que lo tengamos, lo que nos va a dar ese informe es: las cesiones de derechos, cuándo se dieron, cómo se dieron y si estas cesiones cumplieron con las formalidades que obliga la Ley Agraria. Una de las formalidades es la renuncia de los familiares directos, llámese hijos, esposos o así al derecho del tanto”, recalcó.

¿La hermana de Andrés García se apropió del Paraíso 1? Roberto Palazuelos también aseguró que Rosa María García, hermana de Andrés García, se apropió del ‘Paraíso 1’, la casa que se ubica en Pie de la Cuesta, Acapulco, luego de que Andrés se la entregara en resguardo.

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“El 2 de julio de 1995, Andrés lo puso a nombre de su hermana pero no se lo dio, lo puso por protección por cosas que él traía. Él traía también un problema con su hermano Antonio, hay una demanda en la que él reclamaba cuestiones agrarias y las reclamó por un medio incorrecto. Se fue a la jurisdicción civil, entonces hicimos valer eso y el juez se declaró incompetente para llevarlo, pusieron la parcela a su nombre y pues ya se los fregó”, añadió.

También insistió en que el hijo de Margarita Portillo compró un hotel en Tulum con el dinero que recibió de la venta del castillo, propiedad que Andrés García tenía en el Ajusco.

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“Fue y le vendió el castillo a Andrés, le dijo que eran créditos y cobró todo el dinero y fue y se compró un hotel en Tulum”, señaló.

¿Buscará comprobar que Sandy Vale es todavía esposa de Andrés García?

Y sobre la intención de probar que Sandy Vale seguía siendo su esposa legítima y así impugnar el testamento, Roberto dijo: “El supuesto divorcio de Andrés en Texas jamás se homologó en México y por lo tanto es susceptible de ser impugnado”.