Andrea Noli asegura que no guarda rencor hacia Jorge Salinas por su hija

Andrea Noli ha expresado su gran alegría por el acercamiento entre su hija Valentina y su padre, Jorge Salinas, después de 18 años. La actriz enfatizó que este acercamiento representa el cierre de un ciclo y el comienzo de una nueva etapa en la vida de su hija.

Un nuevo comienzo para Valentina

Noli describió el 2024 como un año maravilloso que finalmente les permitió “cerrar un ciclo y abrir otro”, refiriéndose a la relación entre Valentina y la familia de su padre, incluyendo a sus hermanos. Este acercamiento, según la actriz mexicana, es el resultado del trabajo y el esfuerzo de todos los involucrados a lo largo de los años: ella misma, su hija, Jorge y su familia. Ahora, Valentina tiene contacto y comunicación con su padre y hermanos, lo cual llena de felicidad a la actriz. Así mismo, destacó que están “reconstruyendo su relación desde cero” y considera esto algo maravilloso.

No puedo más que celebrar y agradecer este maravilloso año que por fin nos permitió cerrar un ciclo y abrir otro, que es una relación entre mi hija y la familia de su padre y sus hermanos y todo.

Andrea Noli asegura que no guarda rencor hacia Jorge Salina

Ante la pregunta sobre si ha perdonado a Jorge Salinas por su ausencia durante casi 18 años, Noli respondió con madurez: “Yo no tengo que perdonar”. Explicó que “son circunstancias personales de cada quien” y que “todos tenemos nuestras razones por las cuales tememos o no nos atrevemos o no hacemos muchas cosas”. Para ella, lo más importante es ver a su hija feliz, y eso es precisamente lo que está sucediendo.

Yo no tengo que perdonar. Son circunstancias personales de cada quien. Todos tenemos nuestras razones por las cuales tememos o no nos atrevemos o no hacemos muchas cosas. Y a mí lo que más me importa es ver a mi hija feliz y lo veo.

En cuanto a las obligaciones legales y de manutención, comentó que ya existen acuerdos internos y que Jorge está respondiendo “muy bien”, brindándole a Valentina la seguridad que necesita. También, al cuestionarla sobre el tema legal del apellido y el reconocimiento, respondió que “todo eso ya se resuelve a puertas cerradas, pero todo va como debe de ser”. Con estas declaraciones, Andrea Noli deja claro que el bienestar de su hija es su prioridad.