Lorena Herrera recordó cuando tuvo un ataque de ira como Pablo Lyle.

¿Lorena Herrera ha tenido problemas por no poder controlar la ira?

Después de que Pablo Lyle fue declarado culpable del homicidio involuntario por la muerte de Juan Ricardo Hernández, a quien golpeó después de una discusión, Lorena Herrea pide reflexionar sobre el temperamento de cada uno, pues admite que ella misma no ha sabido controlar su explosivo carácter algunas veces.

La actriz, por vez primera, narra dos tormentosos episodios que vivió a raíz de ello: “Uno de mis arrebatos me llevó a meterle el acelerador al coche del coraje que tenía y no meterle el freno: estrellé mi coche contra otro coche. ¿Sabes cuánto me costó aquella estupidez? Mi coche fue pérdida total”, contó a este programa.

Sus ataques de ira le han salido bastantes caros, es por esto, que la actriz y modelo ha decidido cambiar y ser una mejor persona.

“En otra ocasión, hace muchos años, del coraje que me dio agarré el retrovisor y lo quise arrancar. Troné todo el vidrio del coche y del parabrisas; se rompió todo. Eran momentos que también emocionalmente te destruyen muchísimo”, declaró.

Lorena Herrera quiere ser una mejor persona

Lorena Herrera ha acudido a la meditación para ser una persona más tranquila y con más paz en su vida diaria, así lo deja ver ante Ventaneando.

“Yo me auto observe en esos momentos de arrebato, de ira, de cólera, de coraje que se apoderaba de mí. Yo decía ‘yo tengo que trabajar en ello’. Era arrebatada y explosiva. Te puedo decir que ahora tengo 13 años de no tener un solo arrebato y explosividad en mi vida. Te puedo decir que sí se puede”, concluyó a Ventaneando.

Lorena Herrera actualmente forma parte de nuestro reality show MasterChef Celebrity, donde se ha posicionado como una de las participantes favoritas.

