Abogado de Alexa Parra da detalles de la primera audiencia del Héctor “N”.

Después de más de un año de estar en prisión preventiva esperando que su juicio comenzara, se dio la primera audiencia de Héctor “N”, quien fue acusado por su expareja Ginny Hoffman y su hija, Alexa Parra, de abuso sexual.

En la primera audiencia del caso Héctor “N”, la cual se llevó a cabo en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, Miguel Ángel López Suárez, abogado de Alexa Parra, habló para los medios, entre ellos Ventaneando, sobre las expectativas de la audiencia.

“Esta ya es una audiencia de juicio, vamos a empezar las jornadas procesales el día de hoy, para al final llegar a un fallo o una sentencia”, declaró.

Cuando le preguntaron si Alexa Parra estaría presente en la audiencia, el letrado aseguró que sí. “Sí, también viene (Alexa). Vienen varios testigos y varios peritos, primero se desahogan los del Ministerio Público, posteriormente, los que ofrecimos como asesoría jurídica y al final los de la defensa”, sentenció.

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“Esta es la primera de todas las jornadas de juicio (…), yo esperaría unas 3-4 jornadas, estamos seguros de que vamos a ganar este asunto y que vamos a obtener una sentencia que favorezca a las víctimas (Ginny Hoffhman y Alexa Parra)”, añadió.

¿Qué pasó con la contradicción en los peritajes psicológicos practicados a Alexa Parra? Cabe mencionar que uno de los peritajes psicológicos que le practicaron a Alexa sirvió para que Héctor “N” fuera vinculado a proceso y puesto en prisión preventiva. Sobre las contradicciones de este, el abogado aseguró que “esas periciales ahí siguen, serán materia de valoración en el juicio, será al final el tribunal de enjuiciamiento el que decida sobre la sentencia”.

Al paso de dos horas, Alexa y su abogado abandonaron los juzgados sin ofrecer declaración alguna, más tarde trascendió que el juez del caso le ordenó a Daniela Parra y Ginny Hoffman no dar declaraciones a los medios. La próxima audiencia se llevará a cabo el 19 de octubre del presente año.

