Ella es la modelo que envió a Andrés García al hospital. (FOTOS)

Andrés García está en el ojo del huracán, y no por sus polémicas declaraciones, sino por presentar a la mujer que supuestamente lo mandó al hospital a principios de abril de este mismo año.

En su momento, al actor mexicano sufrió una baja de hemoglobina, derivada de los problemas de anemia que lo aquejan desde hace tiempo. En una entrevista para Ventaneando , el histrión se dijo estable desde su casa en Acapulco.

“Ya me siento mejor, me había sentido un poquito débil, no había estado comiendo bien, pero mi recuperación ya está empezando”, declaró.

Con la compañia de su hijo Leonardo y de su esposa, Andrés García se dijo estable y listo para regresar a sus actividades.

Andrés García posa con misteriosa mujer

Después de alarmar a su familia y a sus fans, Andrés García dejó claro que su estado de salud está mejor que nunca, pues posó con una mujer de nombre Karely Ruiz desde su casa en Acapulco.

“Queridos amigos, se dice que la visita de Karely Ruiz fue la que ocasionó mi visita al hospital. ¿Será cierto? Ya les mostraré cómo fue la convivencia en un video, más tarde”, escribió en sus redes sociales, para después publicar un video junto a la joven mujer que tiene una cuenta de OnlyFans.

“Aquí les dejo un adelanto de la visita de Karely Ruiz a mi casa. Dice la prensa que por eso terminé en el hospital jaja”, dijo el actor de telenovelas, presumiendo a su nueva conquista.

Karely Ruíz es una creadora de contenido que suele compartir contenido para adultos a través de su cuenta oficial de Instagram, TikTok y OnlyFans.

La mujer de cabello negro y escultural figura cuenta con 2.5 millones de seguidores en TikTok y en Instagram a penas 6 mil.

