Esta fue la triste enfermedad que llevó a Andrés García al hospital.

¿Cuál fue la razón por la que Andrés García ingresó al hospital?

Andrés García se enlazó a nuestro foro de Ventaneando desde Acapulco, todo con la finalidad de aclarar sus fotos que encendieron las alarmas desde la cama de un hospital.

El actor sufrió una baja de hemoglobina, derivada de los problemas de anemia que lo aquejan desde hace tiempo. En su momento, el actor reveló a Venga la Alegría que su estado de salud empeoró a propósito de medicamento que tomó sin autorización de un doctor.

“Yo de verme ahí, también me preocupé. Fue una baja de hemoglobina, que de por si la tengo baja…”, declaró el histrión a Ventaneando.

Andrés García dejó claro que no hay nada de que preocuparse, pues su recuperación va viento en popa.

“Ya me siento mejor, me había sentido un poquito débil, no había estado comiendo bien, pero mi recuperación ya está empezando”, dijo.

A propósito de su estancia en el hospital, Andrés García recibió la visita muy especial de su hijo Leonardo, cuyo distanciamiento quedó en el olvido y ambos limaron asperezas.

“Fue muy a gusto, me está cuidando mucho, platicamos y conversamos cosas que antes no hablábamos. Nos veíamos eventualmente, pero no conversábamos mucho, como que estábamos resentidos el uno del otro, pero ya no, nos llevamos de maravilla”, expresó el actor a este programa.

Andrés García reaparece en Instagram

Luego de confirmar que recibió dos unidades de sangre para recuperarse, Andrés García publicó un video confirmando su buen estado de salud.

“El día de ayer compartí con ustedes un proceso rutinario que me ayuda a mantener mi energía y mi estado de salud de manera correcta. Como ustedes pudieron ver, yo comenté que todo estaba bien”, escribió Andrés García debajo de un video donde se le vio comiendo junto a su hijo Leonardo.

Leonardo no fue el único que se reunió con Andrés García, pues el histrión también fue fotografiado con su esposa desde la cama del hospital.

Días antes, Andrés ya había dejado ver que se encontraba en Acapulco junto a su esposa disfrutando de la hermosa vista al mar: “Esta tarde estoy en compañía de mi querida y hermosa esposa en uno de los lugares más bonitos de este hermoso puerto”, escribió en sus redes sociales.

