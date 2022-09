¿Cuál es la enfermedad que mantiene a Andrés García al borde la muerte?

El pasado viernes, Andrés García alertó a sus seguidores con un video acostado desde la cama de un hospital, expresando que probablemente le quedaban pocos días de vida.

“Quizas estemos viviendo los últimos días de Andrés García, pues se siente muy enfermo y muy débil”, expresó el histrión notablemente enfermo.

García estuvo acompañado de su esposa Margarita en todo momento, además de revelar que se ha sentido enfermo tras los múltiples problemas de salud que padece.

El video de Andrés desde la cama de un hospital se ha viralizado en días anteriores, generando las diversas reacciones entre los usuarios de las redes sociales.

¿Cuál es la enfermedad que padece Andrés García?

Tras una caída, un diagnóstico de cirrosis hepática y un problema en la médula espinal, Andrés García tuvo que someterse a una transfusión de sangre y plaquetas.

Margarita Portillo, esposa del actor dominicanomexicano, dio más detalles de la enfermedad de Andrés García por medio de un video en las redes sociales.

“Hace un par de semanas se cayó y eso lo mantuvo en cama debido a la cirrosis y los problemas que tiene en la médula espinal. El doctor Jorge Arturo le ordenó una transfusión sanguínea y una transfusión de plasma”, declaró.

Según la Clínica Universidad de Navarra (CUN), la cirrosis hepática “es la consecuencia final de muchas enfermedades hepáticas crónicas que lleva a la pérdida de la arquitectura normal del hígado y una disminución progresiva de sus funciones”.

Una de las causas de esta enfermedad es el abuso crónico de alcohol, situación que hizo a Andres García alertar a los jóvenes sobre el consumo excesivo de bebidas alcoholicas.

“Creánme que no es agradable. Si me toca morirme me voy a morir”, dijo el actor a sus 81 años de edad.

