Andrés García revela la forma en la que quiere morir.

Las cosas no terminan de mejorar en esta historia y en este caso se han revelado declaraciones de Andrés García donde revela la forma en la que quiere morir.

El actor hace poco sufrió una nueva caída y todo indica que el golpe fue muy intenso, pues realmente creyó que iba a dejar este mundo. Tal fue el impacto que luego se dejó ver en un video donde expresó como le gustaría ser conmemorado así como fue estableciendo otros tantos deseos para esa hipotética situación.

EXCLUSIVA. Andrés García también dejó fuera de su testamento a su hija Andrea. No tiene contacto con ella desde hace más de 10 años.

Por suerte García se equivocó en su pronóstico, pero también ha sorprendido al afirmar cómo cree que serán las cosas cuando le llegue el momento.

¿Cómo quiere morir Andrés García?

“Yo preferiría morirme matando cab..., meterme a donde habitan los malos y matarlos a balazos”, cita; sí, el actor quiere morir como un héroe, tal como pasaría en una de sus películas. Sin embargo, esos pensamientos se alejan de la mente de Andrés García cada vez que lee los mensajes que le envían sus fans, quienes lo hacen sentir querido y le desean una pronta recuperación.

Ante esto, el actor se anima un poco y se esfuerza a seguir las indicaciones médicas así como se deja cuidar por su esposa Margarita Portillo. “Yo honestamente no me había dado cuenta del amor que me tiene Margarita y del que yo le tengo”, se sincera y agradece su compañía aún cuando siguen peleando la mayor parte del tiempo. Y también, como algo muy bueno, viene el hecho de que aparentan estar bien las cosas con sus hijos luego de mucha tensión que ha habido entre las partes en los últimos años. Mientras tanto hay que esperar que su salud vaya mejorando, algo que puede ir sucediendo siempre que tenga la intención de ir para adelante.