Andresse y Cesia fueron reconocidos en los premios Socialiteen Awards 2022.

Luego de una larga espera, este fin de semana se celebró la ceremonia de premiación de la revista de moda y entretenimiento Socialiteen. Entre los grandes ganadores de los premios se encuentran Andresse y Cesia.

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Recordemos que Cesia fue la ganadora de la última generación de La Academia, mientras que Andresse se quedó con el segundo lugar. Desde que terminó el reality, los dos participantes han trabajado en impulsar su carrera profesional.

Los reconocimientos que ganaron Andresse y Cesia.

Nuestro querido Andresse fue nombrado en los Socialiteen Awards 2022 como el Artista Revelación del Año, donde logró imponerse a MYA, Humbe, Alan Navarro, George Rhoads y Rod Contreras, lo que es una muestra del gran crecimiento que ha tenido en su carrera de cantante.

Por su parte, la hondureña Cesia ganó el mismo galardón que su compañero en La Academia. Sin duda estos premios son un gran paso en las carreras de estos jóvenes cantantes.

La alegría de ganar un reconocimiento tan importante en su carrera fue un gusto, pero la felicidad no estaría completa sin el anuncio en las pantallas principales del histórico Times Square de Nueva York.

Luego de darse a conocer el gran premio que ganó Cesia, la ganadora de La Academia compartió un mensaje en sus redes sociales.

Ganadora de los premios @socialiteen como “ARTISTA REVELACIÓN DEL AÑO” gracias a todos mis bebés que votaron por mí e hicieron esto posible ❤️ que alegría 🫶🏻 los ganadores se están pasando en las pantallas de Times Square en NY hasta las 11 pm

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Desde su salida de La Academia, Andresse y Cesia han sido de los cantantes que más han despuntado en su carrera dentro de la música y, este premio es un reconocimiento a su trabajo.

