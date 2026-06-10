Danna hace IMPACTANTE declaración sobre la ruptura amorosa entre Kenia Os y Peso Pluma

Tras la confirmación de la ruptura amorosa entre Peso Pluma y Kenia Os, las miradas también se han dirigido a las personas allegadas a la expareja, entre ellas se encuentra la cantante Danna quien es relacionada con Kenia por tener una estrecha amistad.

Recientemente la intérprete de “Oye Pablo” fue cuestionada en el aeropuerto sobre la situación sentimental de Kenia Os y Peso Pluma, a lo que ella contestó tajantemente que hasta el momento no ha hablado con ella debido a sus múltiples compromisos profesionales.

Durante su encuentro con medios, la cantante explicó que actualmente se encuentra enfocada en diversos proyectos internacionales que la mantiene viajando constantemente entre Italia y Los Ángeles, por eso se ha visto limitada en conversar con su colega, aunque dejó claro que le desea lo mejor en esta nueva etapa de su vida.

“No he hablado con ella”, respondió brevemente cuando fue interrogada sobre el tema e incluso reveló más detalles de cómo celebrará su cumpleaños número 31.

¿Cómo celebrará Danna su cumpleaños 31?

Más allá de los cuestionamientos sobre la vida sentimental de su amiga, Danna también habló sobre uno de los momentos más especiales que se aproximan en su vida, su celebración de cumpleaños 31.

Durante su encuentro con medios la artista se mostró emocionada por esta nueva vuelta al sol, aunque confesó que la celebrará trabajando ya que aún se mantiene ocupada con los preparativos de sus próximos espectáculos y proyectos musicales, los cuales promete tener algunas colaboraciones importantes.

Asimismo, aseguró sentirse agradecida por el momento profesional que atraviesa y afirmó que cada año se siente más enamorada de su carrera. “Me siento muy afortunada y muy bendecida”, expresó la cantante, quien aseguró que el cariño de sus fans sigue siendo una de las principales motivaciones para continuar creciendo dentro de la industria musical.

¿Cómo ha sido la relación entre Kenia Os y Danna?

En los últimos años, la cercanía entre Kenia Os y Danna ha resonado fuertemente luego de coincidir en distintos eventos y mantener una amistad arriba y abajo del escenario donde han demostrado públicamente sus muestras de cariño y admiración mutua.

Asimismo, Danna ha expresado en distintas ocasiones su respeto por el crecimiento artístico de Kenia, mientras que la creadora de contenido tambi´pen ha reconocido la influencia de Danna dentro de la música, principalmente dentro del pop mexicano, debido a la cercanía que mantienen los fans de cada uno esperan con ansias que pronto hagan una colaboración musical.