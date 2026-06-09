Crochet para niños: cómo hacer gorritos de Pokémon inspirados en Pikachu y Eevee (paso a paso)

Los proyectos de crochet inspirados en Pokémon figuran entre los diseños más buscados dentro de las manualidades para niños. Entre las opciones más populares destacan Pikachu y Eevee, dos personajes que forman parte de la franquicia creada por Nintendo, Game Freak y Creatures.

Ambos diseños parten de una base sencilla tipo beanie y añaden detalles característicos como orejas, colores distintivos y aplicaciones bordadas. Aquí el paso a paso de cómo hacerlo.

Materiales para tejer gorritos infantiles inspirados en Pokémon

La mayoría de los patrones especializados recomiendan utilizar estambre de grosor medio y un gancho de entre 4.5 y 5 milímetros. Para el modelo de Pikachu se requiere principalmente hilo amarillo, negro, rojo y marrón, mientras que para Eevee se utilizan tonos café claro, beige, negro y blanco. También resulta útil contar con aguja lanera para unir piezas y bordar detalles.

Las tallas infantiles suelen elaborarse a partir de una circunferencia cercana a los 46 centímetros para niños pequeños, aunque el diámetro puede ajustarse durante las primeras vueltas del tejido. Este sistema permite adaptar fácilmente el proyecto a distintas edades sin modificar la apariencia general de los personajes.

Cómo elaborar la base del gorro de crochet en forma de Pokémon

Tanto Pikachu como Eevee comparten una estructura principal similar. La diferencia aparece en los colores y accesorios que se añaden al final.



Realiza un círculo mágico para comenzar la corona. Aumenta puntos en cada vuelta hasta alcanzar el diámetro adecuado. Continúa varias rondas sin incrementos para formar la altura del gorro. Remata el tejido cuando cubra completamente la cabeza según la talla elegida. Esconde las hebras sobrantes con ayuda de una aguja lanera.

Este método tipo beanie aparece en numerosos patrones de crochet porque facilita la incorporación de elementos decorativos sin alterar el ajuste de la prenda.

Así se hacen las orejitas del gorro.

Orejas y detalles que distinguen a Pikachu y Eevee

Una vez terminada la base, llega el momento de añadir los rasgos característicos de cada personaje.

Para Pikachu:



Teje dos orejas largas en color amarillo. Añade puntas negras en la parte superior. Cose ambas piezas sobre la parte alta del gorro. Borda los ojos y la nariz con hilo negro. Agrega dos mejillas rojas a cada lado del rostro.

Para Eevee:



Teje dos orejas alargadas en color café. Añade detalles oscuros en las puntas. Coloca las piezas en la parte superior del gorro. Borda los ojos y la nariz. Incorpora un borde o cuello decorativo en color beige para imitar el característico pelaje del personaje.

Algunos de los pasos para hacer gorrito de crochet.

Pokémon se mantiene como una de las franquicias de entretenimiento más exitosas del mundo. Datos recopilados por The Pokémon Company señalan que la marca ha vendido más de 480 millones de videojuegos desde su lanzamiento en 1996. Esta popularidad que explica por qué personajes como Pikachu y Eevee continúan inspirando proyectos de tejido y manualidades para todas las edades.