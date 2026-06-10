Muere bebé de reconocida influencer, la despidió con DESGARRADOR mensaje

El mundo del internet se ha vestido de luto luego de una irreparable pérdida, esto debido a que la famosa influencer Laura Mellado dió a conocer que su bebé perdió la vida. La noticia sin duda conmovió a todos sus seguidores, quiénes le han enviado condolencias y mensajes de amor. Actualmente la publicación en la que dió a conocer la noticia ya acumula más de 400 mil “me gusta”.

Laura Mellado despide a su bebé con conmovedor mensaje

El pasado 07 de mayo la creadora de contenido Laura Mellado compartió una publicación en la que publicó una fotografía en blanco y negro cargando a su bebé. Sin embargo dicha imagen estuvo acompañada de un emotivo y desgarrador mensaje. “Solo quiero que sepas que hiciste que el cielo fuera aún más dulce de lo que ya es. Estos últimos días nos han transformado de maneras que jamás hubiéramos imaginado; la vemos por todas partes y estamos muy agradecidos por las señales que sigue enviándonos” fueron algunas de las palabras que la creadora de contenido compartió. Por otro lado, dejó ver lo que significaba el duelo para ella ya que expresó que este “Te enseña a bajar el ritmo, a estar presente en el aquí y ahora, a saborear los pequeños momentos que antes pasabas por alto”, además de ello la famosa influencer agradeció todas las muestras de amor y apoyo que ha recibido por parte de tantas personas. Incluso agradeció al personal médico, que fueron quienes le permitieron cargar a su pequeña y tenerla unos momentos en sus brazos.

Laura Mellado enfrenta segunda pérdida en su maternidad

La famosa creadora de contenido Laura Mellado lamentablemente enfrenta su segunda pérdida, esto luego de que hace cinco meses perdiera a un bebé. Incluso su pequeña más reciente fue llamada “bebé arcoíris” ya que para la influencer ella representaba eso; un arcoiris, luego de que hubiera enfrentado un momento triste y lleno de dolor.

¿Quién es Laura Mellado?

Laura Mellado es una de las creadoras más reconocidas en el mundo, actualmente cuenta con un millón de seguidores en donde comparte temas relacionados al estilo de vida así como a su faceta como mamá ya que tiene 3 hijos (Eliot, Oakley y Luciano) además de que es empresaria ya que cuenta con su propia marca de ropa.