6 ideas de etiquetas de cuadernos de KPop Demon Hunters, para estudiar con Rumi, Mira y Zoey

Para estudiar con más ganas o ponerle empeño a las tareas, una de las mejores opciones puede ser personalizar los materiales escolares o simplemente hacerlos más atractivos. Si tienes hijos, primitos o sobrinos que sean fans de Rumi, Mira y Zoey, a continuación te compartimos algunas grandes ideas de etiquetas de cuadernos de KPop Demon Hunters.

Los siguientes diseños de Las Guerreras KPop están listos para descargar de manera gratuita, imprimir las veces que quieras y personalizar en libretas y cuadernos. Hay una gran variedad para escoger.

6 diseños de etiquetas de cuadernos de KPop Demon Hunters

1. Con imágenes de la película

La primera opción es un set con 10 etiquetas de cuaderno de Las Guerreras KPop, con algunas de las imágenes más famosas de la película; podemos ver a las Huntrix por separado, además de los Saja Boys. Cada etiqueta tiene 3 espacios para poner datos como el nombre del estudiante, materia y grupo.

2. Con estilo acuarela

Nos encanta cómo lucen estas etiquetas de KPop Demon Hunters, cuyos espacios para escribir parecen coloreados con estilo acuarela. Cada una tiene a una integrante de Huntrix, ya sea Rumi, Mira o Zoey; el color es acorde a cada integrante.

3. De Rumi

Si tu hija o sobrina es fan de algún personaje en particular, también puedes encontrar etiquetas de cuaderno con esta temática específica. Por ejemplo, aquí tenemos un diseño dedicado completamente a Rumi.

4. De gran tamaño

Este diseño tiene doble función, pues no es una etiqueta convencional sino abarca mucho más espacio, para servir como decoración en los cuadernos. Es una alternativa fuera de lo común y muy bonita.

5. Con espacios en blanco

Es posible que prefieras tener mayor espacio en tus etiquetas de cuadernos de KPop Demon Hunters, ya sea para hacer la letra más grande o agregar datos adicionales. Un diseño con espacio en blanco podría ser tu mejor opción.

6. En estilo anime

Al ser personajes de moda, actualmente encuentras a Las Guerreras KPop en toda clase de decoraciones y con estilos o estéticas sumamente variados. En esta plantilla, se hicieron con un estilo que recuerda al anime.