Los 3 errores más comunes al aplicar el acondicionador que dañan tu pelo

Aplicar el acondicionador se hace para tener una melena suave, evitando que se enrede con facilidad. Aunque todos lo usan, es posible que estés cometiendo los errores más comunes, los cuales dañan tu pelo y lo rompen con el paso del tiempo.

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Es así que te vamos a explicar cuáles son las fallas que debes evitar y posiblemente haces, posiblemente lo haces y piensas que no tienen nada de malo. Toma nota de todos los puntos que te vamos a compartir.

¿Cómo se aplica correctamente el acondicionador en el cabello?

Aplicar el acondicionador correctamente es indispensable para tener un buen funcionamiento del producto; de lo contrario, no va a funcionar y generará características poco favorables que dañan tu pelo. Estos son los 3 errores más comunes que debes evitar:

Aplicamos en la raíz; generará una sensación grasosa. Recuerda que solamente debemos aplicar de medios a puntas; así tendrás su efecto desenredante.

Aplicarlo sobre la melena empapada generará que no haya una buena capacidad de adherencia a la melena. Después de enjuagar el champú, escurre tu pelo y aplica el producto.

Dejarlo mil horas pensando que tendrá un mejor resultado, pero no es así; con un par de minutos lograremos que su efecto funcione, además de evitar que los residuos se apelmacen y sean más difíciles de retirar con el champú.

¿Cuánto tiempo se debe dejar el acondicionador en el cabello?

Como mencionamos anteriormente, al aplicar el acondicionador no es necesario dejarlo por muchas horas; en realidad, con el uso diario, se recomienda mantenerlo por 3 minutos para un buen funcionamiento. No obstante, en el caso de usar acondicionador sin enjuague, no se aplica esa regla de tiempo, mientras que en un acondicionador profundo o mascarilla, se recomienda dejarlo por 20 minutos.

Evitar hacer los errores más comunes para que no dañen tu cabello y puedas lucir espectacular todos los días; esto favorecerá tener una melena más suave, previniendo los mechones enredados y con un brillo espectacular.