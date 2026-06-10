Descubre la receta tradicional de salsa macha con hormiga chicatana de la Chef Isabel Carvajal

La gastronomía mexicana volvió a ser protagonista en MasterChef 24/7 gracias a una preparación de la "Maestra del fuego" Isabel Carvajal. La Chef compartió con su cocmunidad en redes sociales una receta de salsa macha elaborada con hormiga chicatana, un ingrediente emblemático de diversas regiones de México.

La receta de salsa macha de la "Maestra del fuego" en MasterChef 24/7

La propuesta presentada busca acercar al público a ingredientes tradicionales que forman parte del patrimonio culinario mexicano. De acuerdo con la Chef Isabel Carvajal, la clave para apreciar el sabor de la hormiga chicatana es evitar procesar demasiado la mezcla, permitiendo que la salsa conserve parte de su textura original.

La chef Isabel Carvajal tiene un exitoso restaurante en Barcelona y ahora será parte de MasterChef 24/7|ESPECIAL

"Así hice la salsa macha con hormigas chicatanas que tanto les gustó en @masterchefmx", escribió la "Maestra del fuego" que hace unos días le mostró a los cocineros del reality las mejores recetas de este tipo de preparaciones.

Ingredientes:



60 g de chile de árbol seco

40 g de chile guajillo seco

50 g de hormiga chicatana tostada

8 dientes de ajo

120 g de cacahuate

500 ml de aceite vegetal

10 g de sal

Procedimiento:



Tostar ligeramente las hormigas chicatanas en un comal caliente durante unos segundos para potenciar su aroma y sabor. Calentar el aceite a fuego bajo. Freír los dientes de ajo hasta que estén ligeramente dorados. Retirar y reservar. Freír los cacahuates hasta que tomen un color dorado uniforme. Retirar y reservar. Freír el chile guajillo durante unos segundos hasta que se hidrate ligeramente. Retirar. Freír el chile de árbol durante 5 a 10 segundos, cuidando que no se queme. Dejar enfriar ligeramente todos los ingredientes. Colocar en una licuadora o procesador las hormigas chicatanas, los chiles, los ajos, los cacahuates y la sal. Agregar poco a poco el aceite de cocción mientras se procesa hasta obtener una textura semigruesa. Rectificar el punto de sal. Envasar en un frasco limpio y esterilizado.

MasterChef México: El consejo de la Chef Isabel Carvajal

La Chef Isabel Carvajal aconsejo: "La hormiga chicatana aporta notas ahumadas, terrosas y ligeramente tostadas. Para apreciar mejor su sabor, evita procesar demasiado la salsa y sírvela con carnes asadas, tacos o quesadillas".

Esta versión de salsa macha también resulta ideal para acompañar una amplia variedad de antojitos mexicanos. Además de su potente sabor, representa una oportunidad para redescubrir ingredientes tradicionales que continúan vigentes en la cocina contemporánea.

Con recetas como esta, MasterChef 24/7 sigue impulsando la difusión de técnicas, productos e historias que enriquecen la cultura gastronómica de México, mientras la "Maestra del fuego" reafirma su compromiso con la promoción de sabores auténticos y el rescate de ingredientes emblemáticos como la hormiga chicatana.

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