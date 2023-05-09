Andresse va a presentar su nuevo sencillo: ¿Cuándo y cómo se va a llamar?

Las voces de los jóvenes que conquistaron el escenario de La Academia, siguen brillando de forma impactante, ya que cada uno ha tomado un camino completamente diferente, pero siempre dentro de la música y con el objetivo de alcanzar sus sueños.

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Ahora, nuestro querido Andresse va a presentar su nuevo sencillo, tema con el que ha trabajado con mucha dedicación desde hace un tiempo, pues es una canción que tiene una historia especial para el cantante.

El joven ha comenzado su carrera musical fuera de La Academia con el pie derecho, pues sus millones de fans lo aclaman y le piden que grabe ciertas canciones para poder complacerlos.

¿Cuándo es el lanzamiento del nuevo tema de Andresse?

Fue el propio Andresse, el encargado de impactar a sus fans al anunciar su nuevo sencillo, el cual va a ser ‘Mía’. De acuerdo con la publicación en sus redes sociales, los fans del joven cantante podrán disfrutar de su nuevo tema el próximo jueves 11 de mayo.

Por fin les comparto la portada de este sencillo que con tanto amor se hizo para ustedes y que para mí es tan importante. PRE-GUARDA “MÍA” con el link que encuentras en mi bio. Gracias por ser parte de esto. Después de años, nos vemos este 11 de Mayo

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Sin duda, va a ser un gran éxito para Andresse, quien desde que estaba en La Academia mostró una personalidad única para interpretar este tipo de canciones.

