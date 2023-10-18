Anel Noreña revela que habló con su hija Marysol Sosa tras problemas

Hace unos días, Anel Noreña cumplió 78 años y el abrazo que quedó pendiente, fue el de su hija Marysol Sosa, ya que desde hace varias semanas han protagonizado un fuerte enfrentamiento en los medios de comunicación.

No, porque eso ya se acabó, solo que ya no vamos hablar de eso en los medios, porque me dijo ‘Mamá, tú sabes dónde vivo y tienes mi teléfono. Mamá, yo sé dónde vives y tengo tu teléfono, ahí muere en los medios’, entonces lo vamos a cumplir

Te puede interesar: Anel Noreña es acusada de abandono tras muerte de su hermana.

Anel Noreña, piensa respetar el acuerdo que hizo con su hija, de mantener en privacidad los problemas familiares que las tiene separadas, pero no quiso hablar de la polémica sobre el uso del nombre de José José.

Sí, totalmente. Pero, hasta que no se llegue a una buena solución, a una muy buena solución, entonces ya volvemos a tocar el tema, te parece. Ya no voy hablar de Marysol

¿Qué piensa del esposo de Marysol Sosa?

Hace unas semanas, recalcó que el esposo de Marysol, fue pieza clave para estas diferencias. Hoy, piensa distinto, aunque prefirió no entrar en detalles.

No hay roce, no hay nada, solamente que bueno, hay una tercera persona en tu casa cuando los hijos se casan, pero está todo perfecto

También te puede interesar: Anel Noreña provocó tremendo zafarrancho por no dar entrevistas.

¿Qué mensaje le manda a Sarita Sosa?

Así reaccionó a los comentarios de Sarita Sosa, al señalar que ella no fue la mujer del Príncipe de la Canción, sino su madre Sara Salazar.