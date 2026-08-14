Un sillón desgastado no es motivo para desecharlo, siempre y cuando solo sean las costuras o que esté roto, ya que lo puedes decorar con telas de colores, como lo son estas 7 ideas, con el objetivo de que se vea aesthetic para que le dé vida a tu sala, donde puedes reemplazar la televisión por estas opciones que son tendencia en este 2026.

El color y los textiles pueden modificar la percepción visual de la sala sin necesidad de sustituir los elementos grandes. Es por ello que en este artículo los cojines y mantas serán los protagonistas sin cambiar los sillones. No obstante, en la casa puedes decirle adiós a las ventanas con este material que deja entrar la luz.

Las ideas para decorar el sillón con telas de colores

1. Cojines de 3 tonalidades: Una composición sencilla puede partir de un color dominante, uno secundario y un tono que funcione como acento. Por ejemplo, un sofá beige puede llevar cojines terracota, verde oliva y amarillo mostaza.

7 ideas para decorar el sillón con telas de colores: se ven aesthetic y le dan vida a tu sala|IA

2. Manta sobre uno de los brazos: Una manta de algodón, lino o tejido grueso puede aportar una textura diferente al tapizado del sofá.

3. Cojines con formas diferentes: Puedes utilizar piezas cuadradas, rectangulares y cilíndricas, con el objetivo de generar interés visual en los visitantes.

4. Rayas con estampados: Las rayas pueden funcionar como un patrón estructurado, mientras que los diseños florales, geométricos o abstractos le dan mayor variedad. Para evitar que todos los textiles compitan entre sí, una opción es mantener una tonalidad entre los diferentes estampados.

5. Cojín de textura gruesa: Un cojín tejido, de bouclé o con relieve puede contrastar con un sofá de superficie lisa.

6. Mantas para temporada: Una opción es cambiar las mantas del sillón o cojines con respecto a la temporada. Por ejemplo, para los meses de calor se recomiendan los tonos cálidos, mientras que para la época invernal, con mayor peso visual.

7. Sillón monocromático: Otra opción es elegir una sola familia cromática y utilizar diferentes intensidades del mismo tono. Por ejemplo, un sofá gris puede ir con textiles gris claro o un tono más carbón.