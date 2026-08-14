Carmen justifica su mal desempeño en MasterChef 24/7: “Era mandil negro o quemarme la mano”

El jueves de delantales negros en MasterChef 24/7 de este 13 de agosto se vivió al límite, pues las exigencias ya son más altas y los resultados tienen que ser impecables para ganarse un lugar en el balcón. Sin embargo, en el reto del croquembouche, los resultados no fueron los mejores y hubo participantes como Carmen que tuvieron un bajo desempeño, pero que también se llevaron fuertes regaños por su mala actitud.

Y el que no se quedó con la duda de averiguar lo que pasó, fue el Chef Édgar Núñez, quien charló con los cocineros y preguntó directamente por qué se negaron a cumplir con la prueba. Al respecto, la tijuanense explicó que en un principio sí estaba arriesgándose a las quemaduras con el caramelo, pero en cuanto se dio cuenta de que aun así no terminaría, prefirió detenerse.

"Sí me quemé, pero cuando vi que neta me estaba quedando muy feo, pues ya lo hice con más cuidado. Porque era eso, mandil negro o quemarme la mano", afirmó la joven, quien fue una de las que tuvo peores comentarios por parte de los jueces y hasta la Chef Zahie Téllez evidenció su molestia por la "apatía" que estaban mostrando con las presentaciones.

¿Por qué todas "Las Divas" se ganaron el mandil negro de MasterChef 24/7? La tajante teoría de Carmen

Otro de los aspectos que Carmen no pasó por alto ante los cuestionamientos del Chef Édgar Núñez, fue el hecho de que desde su perspectiva, el grupo de "Las Divas", que fueron los que arrancaron con el reto del croquembouche, no tuvieron oportunidad de planificar el armado de la torre y esto provocó que su desempeño fuera malo. Por el lado contrario, el segundo grupo que Ixdit definió con su poder del Pin, sí habría podido ver los errores de sus compañeros y por eso solo dos obtuvieron malas evaluaciones.

"La verdad es que el primer grupo como que nos enfocamos mucho en los rellenos, el segundo tuvo más tiempo para armarlo porque pensaron mejor. Realmente hicimos un relleno súper elaborado que nos quitó tiempo y para ensamblar ya no tuvimos tiempo", apuntó la polémica participante, que en los últimos días ha dado mucho de qué hablar por su reciente rivalidad con Michelle, que había sido su más grande aliada en la competencia.