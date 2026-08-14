Manualidades DIY: 4 ideas para hacer decoración para tu casa con cartón reciclado

Hacer manualidades DIY con cartón reciclado es muy sencillo . En Pinterest, Youtube y hasta TikTok hay usuarios que comparten sus propios proyectos e ideas para crear una comunidad que se preocupa por el reciclaje, especialmente del cartón.

Este material se puede aprovechar para hacer floreros, adornos y hasta muebles decorativos que puedes poner en tu casa. Si quieres iniciar tu propio proyecto DIY pero no sabes por dónde comenzar, estas ideas te pueden ayudar a comenzar a practicar .

¿Cuáles son las mejores ideas de manualidades DIY con cartón?

1. Organizador de escritorio con cartón

Recorta varias piezas de cartón reciclado para formar compartimentos y únelas con pegamento hasta crear una pequeña caja organizadora. Después, puedes cubrirla con papel decorativo, pintura o retazos de tela para darle un acabado bonito. Úsala para guardar lápices, maquillaje, accesorios o pequeños objetos y mantener ordenada tu habitación.

2. Repisa decorativa de cartón

Corta piezas de cartón grueso del mismo tamaño y forma una pequeña estructura de repisa, reforzando las uniones con varias capas de material. Cubre toda la superficie con papel adhesivo, pintura o papel reciclado para mejorar su apariencia. Una vez seca, puedes colocar objetos ligeros y usarla como decoración DIY para la pared.

3. Marco para fotos con cartón

Recorta un rectángulo de cartón y abre un espacio en el centro para colocar la fotografía. Decora el borde con tiras de cartón enrolladas, papel, flores o figuras hechas a mano y deja secar bien el pegamento. Finalmente, coloca tu foto favorita y tendrás un portarretratos económico y fácil de hacer en casa.

4. Casita decorativa de cartón

Dibuja sobre el cartón las paredes, el techo, las ventanas y la puerta de una pequeña casa, recorta las piezas y únelas con pegamento. Después, decora la casita con pintura, papel de colores o pequeños detalles reciclados. Puedes utilizarla como adorno para una repisa, crear varias de diferentes tamaños o incluso convertirla en una pequeña maqueta decorativa.