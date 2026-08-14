OFICIAL; Cazzu confirma que tiene novio, a dos años de haber terminado con Christian Nodal; esto se sabe de su nueva pareja

En 2024 se llevó a cabo una de las rupturas más significativas del mundo del espectáculo, así es, estamos hablando del rompimiento entre la trapera argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como “Cazzu” y el cantante de regional mexicano Christian Nodal. Este hecho fue uno de los más polémicos debido a que la separación estuvo llena de opiniones divididas ya que Nodal comenzó una relación sentimental con la hija de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, tan solo dos meses después de su ruptura con la madre de su hija Inti. Sin embargo, dos años después de esto, la intérprete de “Mucha Data” se ha abierto de nuevo al amor y confirmó que tiene novio.

¿Cómo dió a conocer Cazzu que ya tiene novio?

Fue a través de una entrevista con un medio argentino que la trapera argentina, hablando sobre sus gustos literarios, confirmó que tiene novio. En dicha conversación “La Jefa” dió a conocer que es fan de la obra “La Divina Comedia”, obra escrita por Dante Alighieri entre los años 1304 y 1321. La artista reveló que es tal su gusto que incluso tiene dos versiones diferentes, “Tengo dos porque una es muy vieja, era de una abuelita de mi novio, y la trajo para que la podamos comparar con la otra, con la mía, que la compré y está comentada…”, fueron algunas de las palabras de Julieta.

Cabe mencionar que la artista no reveló más información pues no dijo cuál es el nombre de su nueva pareja sentimental. Sin embargo, los últimos meses se le ha vinculado con su bailarín Ignacio Colombara, quien es parte de su equipo de trabajo en su gira “LATINAJE”.

¿Quién es Ignacio Colombara?

Ignacio Colombara es un bailarín argentino, originario de Buenos Aires. Hoy en día trabaja con la cantante Cazzu. Sin embargo, la trayectoria profesional del joven ha sido larga y exitosa ya que inició a temprana edad en el medio. Parte de su gusto por las artes fue impulsado por sus padres ya que su madre destacó en el baile y su padre fue sonidista. Actualmente se le ha vinculado de forma amorosa con Cazzu e incluso algunos seguidores han detectado que ambos han estado en los mismos lugares al momento de vacacionar ya que hace algunos meses habrían estado juntos en Disney.