Anel Noreña no le permitió usar el nombre de José José a su hija

El próximo 19 de agosto, junto con bandas de rock como Los Daniels, La Lupita, La Ley, entre otros, Marysol Sosa participará en un tributo musical a su padre José José, en el Frontón México.

Sin embargo, el evento no puede llevar por ningún motivo el nombre de José José o hacer alusión a él, debido a que Anel Noreña, como heredera universal y albacea del cantante, no le permitió a su propia hija usarlo, según revela ella misma.

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Porque sí, gracias a Dios, al día de hoy hay una heredera y albacea, al respecto y misma albacea y heredera con ustedes y casi todos ustedes, se dio la oportunidad de salir a decir ‘Y, nadie puede hacer nada, porque nadie puede hacer nada’ y bueno, ok, se respeta eso, tal cual se los acabo de decir hace algunos minutos, cada quien tiene sus formas, lo que vaya a decir y a mí se me dijo, también al respecto y yo dije ‘pues, no me parece personalmente, pero ok’… Gracias a Dios y al público, tanto del rock, como de José José, pues creo que nos está quedando claro

O sea, está en ello, cualquier cosa que tú quieras hacer al respecto para usar esto, me tienes que venir a decir a mí, me tiene que gustar a mi la idea y entonces te doy permiso y obviamente pagas, a lo cual dije ‘sería lo justo, como debería de ser al respecto, estamos en contacto, te amo y ya’

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¿Tiene miedo de ser demandada por su madre?

¿Teme Marysol que su propia madre, pudiera demandarla, en caso de usar el nombre de su padre?