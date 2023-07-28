Noelia y Jorge Reynoso quieren convertirse en padres por vía de un vientre de alquiler

A los 43 años de edad, la cantante Noelia sigue en busca de tener a su primer bebé con su marido, el empresario Jorge Reynoso. La pareja cumplirá su sueño vía un vientre de alquiler, así lo reveló en exclusiva para Ventaneando.

Claro que sí, el año que viene, porque siempre estoy diciendo el año que viene, pero ahí se metió el COVID, después vinieron un montón de cosas, y ahora por fin empieza mi gira. Estamos en camino a eso (convertirse en padres). Imagínate, tantos años para ser mamá, pero sí, (a Jorge Reynoso) le preocupa que voy a ser muy consentidora y alcahueta

Te puede interesar: ¿Familia de Talina Fernández se disputan la herencia de la actriz?

¿Cuál es su secreto para un buen matrimonio?

Noelia también reveló el secreto para mantener un matrimonio sólido con Jorge Reynoso, con quien lleva 18 años casada.

Yo siempre digo que la clave para un matrimonio, así de estable es, no tener secretos y ser mejores amigos, así el amor sigue creciendo siempre y es duradero. Hay que buscar la estabilidad día con día

¿Qué problemas tuvo con Los Ángeles Azules en una presentación?

En otros temas, Noelia revivió la polémica surgida hace algunos meses, al asegurar que Los Ángeles Azules, hicieron todo lo posible para perjudicarla en un show que ofreció en Tijuana.

Me aventaron la consola, me apagaron las luces, me hicieron cuanta cosa se puedan imaginar. Casi me caigo de la tarima, porque las luces estaban exageradamente altas y me cegaban. La parte más sucia es, cuando te apagan el sonido, la consola y tú no puedes escuchar lo que estás cantando

Noelia se encuentra promocionando su más reciente sencillo titulado "Nadie como tú para hacer el amor" y a la espera de iniciar una gira por Estados Unidos y México, en la que incluirá números al ritmo de Jaripeo.

También te puede interesar: Solicitaron la presencia de Silvia Pinal por despido injustificado