Anel Noreña, viuda y heredera universal de José José, se enlazó este viernes al foro de Ventaneando para hablar sobre la polémica que existe con su hija Marysol Sosa por el uso del nombre y la marca del ‘Príncipe de la Canción’.

¿Qué dijo Anel Noreña?

Anel se dijo espantada por la situación y aclaró que ella y Marysol Sosa sostienen una discusión muy fuerte desde hace años. “Hubo un distanciamiento muy rudo y se agudizó hace dos años, pero verdaderamente no es una sana distancia como dice ella… Nuestra relación es nula desde hace dos años. Entonces qué pasa, cuando José me dejó todo a mí, entonces hoy en día el nombre José José, la marca ‘El Príncipe de la Canción’ y ‘El Príncipe’ son un producto comercial y ya lo sabe”.

Anel Noreña respondió al comunicado que lanzó su hija Marysol Sosa

“Se lo he dicho mil veces, si tú Marysolita vas a usar el nombre de tu papá como mi hija, como mi familia porque no nació de una maceta y tiene mamá y papá… La oficina de José José que es el nombre y las marcas ya cobraron vida, entonces yo hablé con ella… y le dije que mientras no arreglemos las diferencias familiares (las cosas no se iban a arreglar)”, agregó.

Anel Noreña recordó la vez que Marysol Sosa le dijo que ella no era su familia, sino su familiar. “En ese plan… como las marcas y el nombre de José José tienen ya una oficina y un por qué porque me las dejó a mí, entonces pues si ella quiere utilizar como lo ha hecho siempre con todo el cariño y la ternura y es muy su papá, pero que se quiten las groserías que me han hecho estos últimos años donde no he podido ni siquiera ver a los niños. Son unos alzados los dos (Marysol y su esposo)”.

¿Por qué Marysol no puede usar el nombre de José José? Anel Noreña recalcó que Marysol Sosa y todos los interesados en utilizar el nombre de José José recibieron una carta en donde se especifica que deben contar con su aprobación, de lo contrario no podrán usarlo.

“Ahorita si Marysol quiere usar el nombre de su papá lo puede hacer, pero le va a costar un dinero porque ya es una cosa comercial, ya no es la hija que viene a cantarle al papá. Ellos se encerraron en el papá nada más y yo que tenía una situación vulnerable en ese momento y me hicieron siempre a un lado por una cosa o por otra”, aseveró.

Anel aseguró que hay una forma de arreglar las cosas, pero a Marysol y su esposo no se les ha dado la gana hacerlo. “Marysolita sale a llorar que yo no la he dejado usar el nombre. Sí señorita, lo puedes usar, si lo vas a usar comercialmente como un adorno para que te venga a ver la gente a un show… ellos pueden hacer lo que quieran dentro de un show, pero no anunciarlo con el nombre de José José porque eso les cuesta a ella y a todos los demás que lo han estado haciendo. Ella ya sabe eso”, añadió.

¿Cómo inició el pleito con su hija?

Al preguntarle sobre cuál fue el pleito que tuvo con Marysol Sosa, Anel dijo que no podía decirlo, pero no hay nada que no se arregle con un “lo siento”. Así mismo, se negó a decir qué fue lo que hizo el esposo de su hija que la hizo enojar tanto.

“No te puedo decir porque ni al caso. Eso surgió porque Marysolita ha andado llorando por todas las entrevistas con que mi mamá no me deja usar el nombre de mi papá y yo se lo dije: ‘Marysol arregla las cosas familiares, vamos a hablar y órale es tu papá, pero de otra forma no, tienes que pasar por mi oficina y que yo apruebe dónde se va a presentar la marca de tu papá”.