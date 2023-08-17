César Bordón ironiza sobre los rumores de Luis Miguel y sus dobles

El actor argentino César Bordón, quien interpretó al mánager Hugo López en la bioserie de Luis Miguel, reaccionó irónicamente a los descabellados rumores que apuntan a que el cantante ha utilizado un doble durante los conciertos que ha ofrecido en Buenos Aires.

¿Qué dijo César Bordón?

En exclusiva para Ventaneando, César Bordón ironizó sobre el presunto doble de Luis Miguel. “A mí me gusta ironizar diciendo que es el triple, no el doble, porque el primero está muerto, el segundo era el otro que era más rellenito y ahora está este que es delgado”.

“Vamos a ver a quién nos mandan de la Ciudad de México para el próximo tour”, agregó entre risas el actor César Bordón.

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¿Qué dijo sobre la voz de los supuestos dobles? Al preguntarle a César Bordón sobre lo bien que Luis Miguel presuntamente escoge a sus dobles, el actor declaró que “ese es un gran mérito. Ha de ser fácil cantar como él, supongo. Ha de ser muy sencillo”.

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¿Luis Miguel invitó a César Bordón a uno de sus conciertos?

Y mientras miles de personas alrededor del mundo han hecho filas interminables para obtener boletos para ver a Luis Miguel, César Bordón es uno de los afortunados en haber sido invitado al show por el propio cantante.

“Supongo que he tenido esa bondad o esa suerte de entrar en ese núcleo de personas que son bienvenidas allí. La verdad es que llevo varios recitales de Luis Miguel y creo que fue uno de los mejores en el sentido que lo vi energético, delgado, animoso, con un show de dos horas que no paró nunca”, recalcó.

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¿A César Bordón le pidieron boletos para Luis Miguel?

A propósito de la euforia por los conciertos de Luis Miguel, Bordón revela haber recibido peticiones de boletos por parte de mucha gente que debido a la serie cree que es el mánager oficial de Luis Miguel.

“Me ha escrito gente para ver si conseguía boletos, cosa que no y hay gente que me pregunta como si fuese mánager o para ver si tengo alguna influencia sobre la boletería, así que imagínate la locura que hay con los boletos”, finalizó.