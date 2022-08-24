Anette Michel habló de la nueva temporada de MasterChef Celebrity.

Anette Michel, prefiere no opinar sobre la controversia que está pasando su amiga y colega Ingrid Coronado

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Recordemos que la conductora enfrenta una fuerte polémica, luego de que se diera a conocer que ella supuestamente había demandado a Fernando del Solar, tan solo días antes de su fallecimiento, lo cual ya salió a desmentir, afirmando que ella fue la que recibió el proceso legal.

No tengo nada que decir del tema, la verdad creo que es una mujer suficientemente entera, fuerte e inteligente para resolver sus propias cosas

Anette Michel se mantiene muy al pendiente de la nueva temporada de MasterChef Celebrity.

La conductora no se perdió el estreno de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, bajo la conducción de Tatiana.

Claro, por supuesto que yo las veo, quiero mucho a mis chefs, me encanta el proyecto, les hecho porras siempre. La amo, me parece divina, es divertida; la señora tiene toda la vida de tablas, tiene toda la experiencia del mundo y por lo que sé, la voy a conocer pronto. Por lo que me han platicado mis amigos, es adorable

Anette Michel confirmó que nunca ha sufrido acoso sexual en su carrera.

Anette Michel, aclara que nunca ha sido víctima de acoso sexual, pero se empatiza con las víctimas.

Jamás he recibido acoso, además, tengo un carácter tremendo, yo creo que por eso nadie se atrevió porque yo me voy a la yugular

Aprovechó para darle un consejo a las jóvenes que han pasado por esos complicados momentos.

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